Jovem de 22 anos é atingido por tiros em Cariacica

Um jovem de 22 anos foi atingido por dois tiros disparados por homens que disseram ser policiais. O crime aconteceu na noite deste domingo (21) no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica.
O jovem contou à polícia que, ao voltar para casa na noite do domingo, ele e outras pessoas que desceram de um ônibus foram abordadas por dois homens em um carro. Eles deram voz de parada dizendo que eram policiais.
As vítimas tentaram fugir, mas os homens atiraram. Dois disparos atingiram a perna do jovem.
Os atiradores fugiram e não foram encontrados pela polícia.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta