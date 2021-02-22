Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casa destruída

Família de Aracruz conta com a solidariedade para recomeçar após incêndio

No dia 14 de fevereiro, durante o carnaval, Marcilene, o marido Edson e o filho Gabriel, viram a residência deles ser consumida pelo fogo e perderam tudo. Ajuda e doações de inúmeras pessoas dão esperança neste difícil recomeço
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 fev 2021 às 13:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Aracruz
O antes e depois evidencia o que restou da casa com mais de meio século que pegou fogo, em Aracruz, no Norte do ES Crédito: Arquivo pessoal
Aos poucos, um recomeço. Oito dias após o incêndio que destruiu a residência em que moravam, a auxiliar de serviços gerais Marcilene Pianca Broetto, o marido Edson Vertuani Clemente, e o filho deles, Gabriel Broetto de Souza, vão se reerguendo e a solidariedade tem feito a diferença neste momento difícil pelo qual a família de Aracruz atravessa.
No dia 14 de fevereiro, durante o carnaval, a casa deles pegou fogo. Por ser construída em madeira, as chamas logo consumiram todo o imóvel e nada sobrou. Das roupas aos eletrodomésticos, tudo foi consumido no incêndio. Mas tão rápido a forma como a casa virou cinzas, foram também as doações, muitas delas de pessoas que  Marcilene e a família nem conhecem.
"Ganhamos uma geladeira de uma pessoa de Ibiraçu, um colchão de uma família aqui de Aracruz, além de muita roupa e calçado. Ajuda de gente que nem sabemos quem são, mas que estão fazendo a diferença para nós neste momento difícil", disse Marcilene, que após o incêndio está morando com a família na casa da mãe.

RECONSTRUÇÃO

Com o terreno já liberado pelos bombeiros, ela e a família já planejam o novo lar. Marcilene, Edson e Gabriel moravam na casinha de madeira há cerca de dez anos, mas o imóvel pertencia ao avô dela, Antônio Pianca, de quem ela cuidou por muitos anos.
"A residência era do meu avô e tinha mais de 50 anos de construída. Era bem simples e, depois que ele partiu, ficamos morando 'de favor', até por tudo que fiz quando cuidava dele. Tudo foi perdido e agora estamos vendo como faremos. Não sabemos ainda se construiremos no local ou em outra área. Está tudo muito recente", contou.
Ainda que indefinidos sobre o recomeço em uma nova casa, Marcilene e a família já contam com uma pequena quantia doada por moradores de Aracruz e também de outras cidades. A repercussão do incêndio fez com que muitas pessoas os procurassem. Outro fator importante foi a divulgação do perfil criado por familiares no intuito de arrecadar valores para a família.
"Isto também tem nos ajudado muito mesmo. Nós queremos recomeçar, mas construir é caro, estamos morando de favor para não ter de pagar aluguel e conseguir já economizar. A solidariedade das pessoas tem sido fundamental para minha família e sou muito grata a quem nos incentiva", finalizou a auxiliar de serviços gerais.

Veja Também

Vídeo: motorista flagra acidente com motociclista em rodovia do ES

Rio sobe e deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte

Rio Doce atinge 3,55 metros e ultrapassa cota de inundação em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Bombeiros solidariedade Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados