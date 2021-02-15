Vídeo: incêndio destrói casa no bairro Vila Rica, em Aracruz

Um incêndio na noite deste domingo (14) destruiu uma casa de madeira no bairro Vila Rica, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. Moradores relataram que as chamas começaram pouco antes das 19 horas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com nota da corporação, os militares foram ao local, combateram as chamas, mas o fogo consumiu toda a residência. A informação é de que não houve vítimas e, até o momento, não teve solicitação de perícia.
“Durante o incêndio, as chamas afetaram a edificação de uma casa de alvenaria que estava ao lado. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar a estrutura do local", diz a nota do Corpo de Bombeiros.