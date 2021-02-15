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Corpo de Bombeiros

Vídeo: incêndio destrói casa no bairro Vila Rica, em Aracruz

Bombeiros foram acionados e combateram as chamas, mas o fogo consumiu toda a residência. Não houve vítimas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2021 às 22:03

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 22:03

Incêndio em Aracruz
Incêndio atinge uma casa em Aracruz Crédito: Raiani Caliari | Leitor A Gazeta
Um incêndio na noite deste domingo (14) destruiu uma casa de madeira no bairro Vila Rica, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. Moradores relataram que as chamas começaram pouco antes das 19 horas. 
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com nota da corporação, os militares foram ao local, combateram as chamas, mas o fogo consumiu toda a residência. A informação é de que não houve vítimas e, até o momento, não teve solicitação de perícia.
 “Durante o incêndio, as chamas afetaram a edificação de uma casa de alvenaria que estava ao lado. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar a estrutura do local", diz a nota do Corpo de Bombeiros.

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