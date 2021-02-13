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Em Vitória

Na praia, bombeiros orientam sobre distanciamento e distribuem máscaras

A Operação Verão Prevenido ocorre nas praias de todo o ES em meio à pandemia de Covid-19. Militares também alertam sobre risco de afogamento e o que fazer se uma criança se perder
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 fev 2021 às 14:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 14:00

Operação Verão Prevenido realizado pelo Corpo de Bombeiros
Operação Verão Prevenido realizada pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação
Quem esteve neste sábado (13) na orla de Vitória foi orientado sobre a prevenção a afogamentos, o que fazer no caso de crianças perdidas e ainda recebeu orientações para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O trabalho foi realizado por 40 militares do Corpo de Bombeiros nas praias de Camburi e Curva da Jurema.
A ação faz parte da Operação Verão Prevenido, do governo do Espírito Santo, está concentrada nas cidades litorâneas e conta com a participação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), da Vigilância Sanitária e do Procon.
Além de auxiliar e orientar os banhistas, na ação deste sábado os bombeiros fizeram a distribuição de 20 mil máscaras. “Esta é uma iniciativa importante que inclui também orientação sobre o enfrentamento ao coronavírus, principalmente para aquelas pessoas que mais tarde vão frequentar bares e restaurantes”, ressalta o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.
Os bombeiros fizeram o trabalho a pé, em quadriciclos e embarcações, atuando junto com os guarda-vidas. O coronel ressalta a importância de manter o distanciamento social e evitar aglomerações.
"É importante que haja uma distância de dois a três metros de cada família. Depois, quando as pessoas forem fazer sua refeição no quiosque, também devem obedecer essas orientações"
Coronel Alexandre Cerqueira - Comandante-geral do Corpo de Bombeiros
A Operação Verão começou em dezembro e deve se estender até depois do carnaval. Há duas semanas houve distribuição de máscaras na orla de Vila Velha, com a entrega de 18 mil unidades.

Operação Verão Protegido do Corpo de Bombeiros

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