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Chuva no ES

Rio sobe e deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte

O Rio Itabapoana subiu quase 4 metros e pelo menos três bairros ficaram alagados no município que, apesar do nome, fica na Região Sul do ES
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 fev 2021 às 10:21

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 10:21

O Rio Itabapoana subiu quase 4 metros e pelo menos três bairros ficaram alagados
Alagamento deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte Crédito: Defesa Civil Municipal
O Rio Itabapoana, que corta o município de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Espírito Santo, subiu quase 4 metros neste fim de semana e deixou 678 pessoas fora de casa. Nesta segunda-feira (22), a informação da Defesa Civil municipal é de que a água está baixando, mas ainda há ruas alagadas. Em todo o Espírito Santo, há 712 desalojados e 60 desabrigados, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta manhã. 
Segundo a Defesa Civil do município, os alagamentos começaram a ser registrados na sexta-feira (19) e, no domingo (21), o Rio Itabapoana atingiu a marca de 3,99 metros acima do normal.

Alagamento em Bom Jesus do Norte

As áreas atingidas ainda estão sendo mapeadas, mas pelo menos três bairros foram atingidos pelos alagamentos. O bairro Silvana é um dos mais prejudicados. O município permanece em alerta.
A Defesa Civil Estadual divulgou que das 678 pessoas que estão fora de casa na cidade, 650 estão desalojados e 28 desabrigados. A prefeitura abriu a Creche Tia Fatinha e a Escola Municipal São Sebastião para receber os moradores que ainda não conseguiram voltar para casa.
O Rio Itabapoana subiu quase 4 metros e pelo menos três bairros ficaram alagados
Alagamento deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte Crédito: Defesa Civil Municipal

APIACÁ

No município vizinho, em Apiacá, a cheia do Rio Itabapoana também causou alagamentos durante o fim de semana e 20 pessoas estão desalojadas e 14 desabrigadas. Os moradores estão abrigados no Colégio Municipal Maria de Lourdes.
Segundo a Defesa Civil do município, aproximadamente 70 famílias foram afetadas pelas chuvas.

Imagens de Apiacá neste domingo (21)

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alagamento chuva Chuva no ES defesa civil Bom Jesus do Norte
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