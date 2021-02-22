Rio sobe e deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte

Alagamento deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte Crédito: Defesa Civil Municipal

Segundo a Defesa Civil do município, os alagamentos começaram a ser registrados na sexta-feira (19) e, no domingo (21), o Rio Itabapoana atingiu a marca de 3,99 metros acima do normal.

Alagamento em Bom Jesus do Norte

As áreas atingidas ainda estão sendo mapeadas, mas pelo menos três bairros foram atingidos pelos alagamentos. O bairro Silvana é um dos mais prejudicados. O município permanece em alerta.

A Defesa Civil Estadual divulgou que das 678 pessoas que estão fora de casa na cidade, 650 estão desalojados e 28 desabrigados. A prefeitura abriu a Creche Tia Fatinha e a Escola Municipal São Sebastião para receber os moradores que ainda não conseguiram voltar para casa.

Alagamento deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte Crédito: Defesa Civil Municipal

APIACÁ

No município vizinho, em Apiacá , a cheia do Rio Itabapoana também causou alagamentos durante o fim de semana e 20 pessoas estão desalojadas e 14 desabrigadas. Os moradores estão abrigados no Colégio Municipal Maria de Lourdes.

Segundo a Defesa Civil do município, aproximadamente 70 famílias foram afetadas pelas chuvas.

Imagens de Apiacá neste domingo (21)