Rio sobe e deixa 678 pessoas fora de casa em Bom Jesus do Norte

O Rio Itabapoana, que corta o município de Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Espírito Santo, subiu quase 4 metros neste fim de semana e deixou 678 pessoas fora de casa. Nesta segunda-feira (22), a informação da Defesa Civil municipal é de que a água está baixando, mas ainda há ruas alagadas. Em todo o Espírito Santo, há 712 desalojados e 60 desabrigados, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta manhã.
Segundo a Defesa Civil do município, os alagamentos começaram a ser registrados na sexta-feira (19) e, no domingo (21), o Rio Itabapoana atingiu a marca de 3,99 metros acima do normal.
Alagamento em Bom Jesus do Norte
As áreas atingidas ainda estão sendo mapeadas, mas pelo menos três bairros foram atingidos pelos alagamentos. O bairro Silvana é um dos mais prejudicados. O município permanece em alerta.
A Defesa Civil Estadual divulgou que das 678 pessoas que estão fora de casa na cidade, 650 estão desalojados e 28 desabrigados. A prefeitura abriu a Creche Tia Fatinha e a Escola Municipal São Sebastião para receber os moradores que ainda não conseguiram voltar para casa.
APIACÁ
No município vizinho, em Apiacá, a cheia do Rio Itabapoana também causou alagamentos durante o fim de semana e 20 pessoas estão desalojadas e 14 desabrigadas. Os moradores estão abrigados no Colégio Municipal Maria de Lourdes.
Segundo a Defesa Civil do município, aproximadamente 70 famílias foram afetadas pelas chuvas.