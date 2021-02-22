Chuvas fortes deixam mais de 700 pessoas fora de casa no ES

A previsão é de chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido para quase todo o Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia, e tem duração até a manhã de segunda-feira (22).