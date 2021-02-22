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Chuvas fortes deixam mais de 700 pessoas fora de casa no ES

O Estado tem 712 desalojados e 60 desabrigados. A situação mais crítica é na região Sul, que registrou um volume maior de chuva
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 fev 2021 às 07:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 07:28

Em Ibitirama, Apiacá e Bom Jesus do Norte, choveu mais de 100.00mm nas últimas 24 horas
Municípios da região estão alerta para alagamentos e outros efeitos da chuva Crédito: Internauta
Mais de 700 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa das chuvas fortes que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias. O mais recente levantamento mostra que o Estado tem 712 desalojados e 60 desabrigados. A situação mais crítica é na região Sul, que registrou um volume maior de chuva.
Só a cidade de Bom Jesus do Norte acumula 650 desalojados e 28 desabrigados, que estão abrigados em duas escolas municipais. Alegre, Apiacá, Ibitirama, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, Iúna e Serra também registram moradores fora de casa.
Nove cidades continuam com alerta para deslizamentos de terra. Ibitirama tem risco alto e outros oito municípios têm risco moderado: Bom Jesus do Norte, Apiacá, Guaçuí, Afonso Cláudio, Castelo, Ibatiba, Muqui e Pancas.
Moradores são resgatados de barco após alagamento em Apiacá
Moradores são resgatados de barco após alagamento em Apiacá Crédito: Divulgação

NOVOS ALERTAS

O Espírito Santo continua em estado de alerta, segundo a Defesa Civil Estadual. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de chuvas fortes em grande parte do território do Estado.
A previsão é de chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido para quase todo o Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia, e tem duração até a manhã de segunda-feira (22).
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um alerta para as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória para pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.

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