Inmet emite alerta de chuvas e vendaval para cidades do ES

Alerta de chuvas fortes para o ES Crédito: Reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de chuvas fortes em grande parte do território do Espírito Santo.

A previsão é de chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



O alerta é válido para quase todo o Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia, e tem duração até a manhã de segunda-feira (22).

ORIENTAÇÕES

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



CHUVA JÁ PROVOCA PREJUÍZOS

As duas cidades em situação mais crítica são Ibitirama e Apiacá, ambas da Região Sul. Elas são as únicas com registro de pessoas que precisaram ser acolhidas pelo poder público. Em Ibitirama, há 50 desalojados e 12 desabrigados. Já em Apiacá, há dois desalojados e os demais 40 desabrigados.