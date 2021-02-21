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Inmet emite alerta de chuvas e vendaval para cidades do ES

O alerta é válido quase todas as cidades do Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2021 às 12:43

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 12:43

Alerta de chuvas fortes para o ES
Alerta de chuvas fortes para o ES Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de chuvas fortes em grande parte do território do Espírito Santo.
A previsão é de chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia e ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta é válido para quase todo o Estado, com exceção dos municípios do extremo Norte, na divisa com a Bahia, e tem duração até a manhã de segunda-feira (22).

ORIENTAÇÕES

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CHUVA JÁ PROVOCA PREJUÍZOS

No Espírito Santo, quase 200 pessoas estão fora de suas casas devidos aos estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias. A situação é mais crítica no Sul do Estado.
As duas cidades em situação mais crítica são Ibitirama e Apiacá, ambas da Região Sul. Elas são as únicas com registro de pessoas que precisaram ser acolhidas pelo poder público. Em Ibitirama, há 50 desalojados e 12 desabrigados. Já em Apiacá, há dois desalojados e os demais 40 desabrigados.
Neste domingo (21), 14 municípios capixabas têm alertas vigentes de deslizamento de terra. Entre eles, apenas Ibitirama tem o risco classificado como alto. Os demais estão sob risco moderado. São eles: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Santa Leopoldina, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Guaçuí, Afonso Cláudio, Castelo, Ibatiba, Muqui e Pancas.

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