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Chuvas deixam 129 pessoas desalojadas ou desabrigadas no ES

Cidades com mais pessoas afetadas são do Sul do Estado, mas a Serra também registra casos

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 10:10

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 fev 2021 às 10:10
Em Ibitirama, a Defesa Civil informou que o Rio Norte está cerca de 4 metros acima do normal e a água já transbordou em algumas ruas
Ibitirama tem uma das situações mais graves neste domingo (21) Crédito: Fabiola Rodrigues | Leitora A Gazeta
Após as fortes chuvas dos últimos dias no Espírito Santo, 129 pessoas precisaram deixar as próprias casas. Na manhã deste domingo (21), foram contabilizados 77 desalojados e 29 desabrigados, de acordo com dados do relatório extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), divulgado às 6h.
As duas cidades em situação mais crítica são Ibitirama e Apiacá, ambas da Região Sul. Elas são as únicas com registro de pessoas que precisaram ser acolhidas pelo poder público. Em Ibitirama há 50 desalojados e 12 desabrigados. Já em Apiacá, há dois desalojados e os demais 40 desabrigados.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Entenda

Região mais afetada pelas recentes e intensas chuvas, o Sul capixaba ainda tem 19 desalojados em Alegre, e outros três em Iúna. Na Grande Vitória, somente a  Serra tem registro semelhante, devido à interdição de uma casa no bairro Divinópolis, que apresenta risco de deslizamento. No local vivem três pessoas.
Ainda neste domingo (21), a Defesa Civil de Barra de São Francisco deve fazer a contabilização de possíveis desabrigados e desalojados no município, por causa de uma ocorrência no Córrego de Itá. A quantidade de pessoas fora de casa, portanto, pode aumentar na próxima atualização, caso não haja uma melhora nas cidades já afetadas.

14 CIDADES COM RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA

Neste domingo (21), 14 municípios capixabas têm alertas vigentes de deslizamento de terra. Entre eles, apenas Ibitirama tem o risco classificado como alto. Os demais estão sob risco moderado. São eles: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Santa Leopoldina, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Guaçuí, Afonso Cláudio, Castelo, Ibatiba, Muqui e Pancas.

VEJA ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24 HORAS:

  • Pancas: 90,20 mm
  • Muqui: 74 mm
  • Jerônimo Monteiro 62,1 mm
  • Vargem Alta: 51 mm
  • Ibitirama: 49 mm
  • Ibatiba: 48,8 mm
  • Castelo: 41,55 mm
  • Anchieta: 39,4 mm
  • Mimoso do Sul: 38,8 mm
  • Alegre: 38,77 mm
  • Venda Nova do Imigrante: 37,4 mm
  • Santa Leopoldina: 36,04 mm
  • Brejetuba: 34,6 mm
  • Guaçuí: 32,9 mm
  • Iúna: 30,6 mm 
  • Irupi: 30,4 mm
  • Bom Jesus do Norte: 30,4 mm
  • Baixo Guandu: 28,8 mm

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