Chuvas deixam 129 pessoas desalojadas ou desabrigadas no ES

Diferença entre desalojados e desabrigados
Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.
14 CIDADES COM RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA
VEJA ONDE MAIS CHOVEU NAS ÚLTIMAS 24 HORAS:
- Pancas: 90,20 mm
- Muqui: 74 mm
- Jerônimo Monteiro 62,1 mm
- Vargem Alta: 51 mm
- Ibitirama: 49 mm
- Ibatiba: 48,8 mm
- Castelo: 41,55 mm
- Anchieta: 39,4 mm
- Mimoso do Sul: 38,8 mm
- Alegre: 38,77 mm
- Venda Nova do Imigrante: 37,4 mm
- Santa Leopoldina: 36,04 mm
- Brejetuba: 34,6 mm
- Guaçuí: 32,9 mm
- Iúna: 30,6 mm
- Irupi: 30,4 mm
- Bom Jesus do Norte: 30,4 mm
- Baixo Guandu: 28,8 mm