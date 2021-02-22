Vídeo: motorista flagra acidente com motociclista em rodovia do ES

Um motorista flagrou o exato momento em que um motociclista sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (22), na BR 482, que liga o município de Alegre a Guaçuí, no Caparaó Capixaba. A queda aconteceu em uma curva, próximo à localidade de Celina.
O motociclista, que é morador do município de Manhuaçu, em Minas Gerais, caiu às margens da rodovia e aguardava socorro. Testemunhas que pararam no local contaram que ele estava machucado, mas conseguia conversar.
A vítima foi socorrida pela ambulância do Pronto Socorro de Alegre e, segundo o secretário municipal de Saúde, Emerson Gomes, o homem estava lúcido, porém como havia sintomas de desorientação, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim, para passar por avaliação neurológica.