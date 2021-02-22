Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja as imagens

Vídeo: motorista flagra acidente com motociclista em rodovia do ES

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (22) na BR 482, que liga o município de Alegre a Guaçuí. O motociclista foi socorrido e levado para um hospital
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

22 fev 2021 às 11:46

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 11:46

Um motorista flagrou o exato momento em que um motociclista sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (22), na BR 482, que liga o município de Alegre a Guaçuí, no Caparaó Capixaba. A queda aconteceu em uma curva, próximo à localidade de Celina.
O motociclista foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Motorista flagra acidente com motociclista em rodovia do ES Crédito: Internauta
O motociclista, que é morador do município de Manhuaçu, em Minas Gerais, caiu às margens da rodovia e aguardava socorro. Testemunhas que pararam no local contaram que ele estava machucado, mas conseguia conversar.
A vítima foi socorrida pela ambulância do Pronto Socorro de Alegre e, segundo o secretário municipal de Saúde, Emerson Gomes, o homem estava lúcido, porém como havia sintomas de desorientação, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim, para passar por avaliação neurológica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alegre Guaçuí
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados