Corpo de homem é encontrado enrolado em cobertor em Vila Velha

Corpo de home foi encontrado enrolado em cobertor no bairro Rio Marinho, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor no meio de um matagal no bairro Rio Marinho, em Vila Velha , nesta segunda-feira (22).

O corpo foi encontrado por moradores que sentiram um cheiro forte vindo do matagal. Ele já estava em avançado estado de decomposição e, por isso, não foi possível estimar a idade da vítima.

Não havia documentos próximos ao local. De acordo com a polícia, havia sinais de que o homem foi morto por estrangulamento. A polícia acredita que o crime tenha acontecido há alguns dias.

Os moradores disseram que não viram nenhuma movimentação diferente na região nos últimos dias. Peritos estiveram no local para levantar informações que possam ajudar nas investigações.

O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.