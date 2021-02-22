Suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos é preso em Barra de São Francisco

Um homem de 59 anos, investigado por violentar a própria sobrinha, foi preso pela equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. A prisão ocorreu na última quinta-feira (18), na Zona Rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Hoje, a menina está com 11 anos de idade.
As investigações apontam que a menina foi vítima de abuso sexual por cerca de cinco anos. “Os crimes começaram quando ela tinha apenas 6 anos. Nossos levantamentos apontam que nunca houve conjunção carnal, mas o investigado praticava atos libidinosos com a criança, o que se enquadra em crime de estupro de vulnerável”, explicou o delegado Leonardo Forattini.
“Agora, estamos empenhados em localizar o segundo investigado deste inquérito. Um tio-avô da menina, segundo nossos levantamentos, também passou a abusar dela nos últimos dois anos. A Justiça também expediu mandado de prisão, e ele se encontra foragido”, afirmou Forattini.
As investigações resultaram na expedição de um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na última quinta-feira (18), durante uma operação da Polícia Civil. O suspeito foi localizado em casa e não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.