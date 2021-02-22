Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos é preso em Barra de São Francisco

Segundo informações da Polícia Civil, a violência contra a menina ocorria há cerca de cinco anos e outro parente da vítima está foragido

Publicado em 

22 fev 2021 às 12:07

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:07

Policia Civil
Suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos é preso em Barra de São Francisco Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 59 anos, investigado por violentar a própria sobrinha, foi preso pela equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. A prisão ocorreu na última quinta-feira (18), na Zona Rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Hoje, a menina está com 11 anos de idade. 
As investigações apontam que a menina foi vítima de abuso sexual por cerca de cinco anos. “Os crimes começaram quando ela tinha apenas 6 anos. Nossos levantamentos apontam que nunca houve conjunção carnal, mas o investigado praticava atos libidinosos com a criança, o que se enquadra em crime de estupro de vulnerável”, explicou o delegado Leonardo Forattini.

Veja Também

Após chuva, casa em Barra de São Francisco é invadida por água com peixes

“Agora, estamos empenhados em localizar o segundo investigado deste inquérito. Um tio-avô da menina, segundo nossos levantamentos, também passou a abusar dela nos últimos dois anos. A Justiça também expediu mandado de prisão, e ele se encontra foragido”, afirmou Forattini.
As investigações resultaram na expedição de um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na última quinta-feira (18), durante uma operação da Polícia Civil. O suspeito foi localizado em casa e não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado ao Sistema Prisional.

LEIA MAIS SOBRE

Suspeito de matar homem a facadas é preso em Barra de São Francisco

Suspeitos de furtar loja em Barra de São Francisco são detidos em São Mateus

Trabalhador morre após bloco se soltar em pedreira de Barra de São Francisco

Carro cai em vala após colidir com caminhão em Barra de São Francisco

Polícia prende acusado de torturar criança em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Barra de São Francisco ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados