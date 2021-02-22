Suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos é preso em Barra de São Francisco

As investigações apontam que a menina foi vítima de abuso sexual por cerca de cinco anos. “Os crimes começaram quando ela tinha apenas 6 anos. Nossos levantamentos apontam que nunca houve conjunção carnal, mas o investigado praticava atos libidinosos com a criança, o que se enquadra em crime de estupro de vulnerável”, explicou o delegado Leonardo Forattini.