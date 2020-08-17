A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos acusado de torturar uma criança de 10 anos, no bairro Vial Luciene, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (14). Segundo a polícia, que divulgou as informações nesta segunda-feira (17), a criança era torturada porque urinava no colchão durante a noite.
Polícia prende acusado de torturar criança em Barra de São Francisco
O delegado Leonardo Forattini, responsável pelo caso, explicou que a mãe está internada para o tratamento de um câncer e, por isso, o menino estava na casa da irmã, que vivia em união estável com o suspeito. Durante as torturas, o homem esfregava o rosto do menino no colchão.
O menino estava na casa da irmã porque a mãe deles está internada para o tratamento de um câncer. A vítima estava urinando no colchão durante as noites e, como forma de castigo, o suspeito esfregou o rosto da criança no colchão durante um período prolongado. Tivemos conhecimento do caso, solicitamos à Justiça um mandado de prisão e conseguimos prendê-lo. Agora ele responderá pelo crime de tortura, disse.
O menino foi encaminhado para exame de lesões corporais e, segundo o delegado, as características das lesões indicam que a criança foi submetida a intenso sofrimento físico.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Penitenciaria de Barra de São Francisco, onde permanece à disposição da Justiça.