Homem de 23 anos é preso por torturar criança de 10 anos em Barra de São Francisco Crédito: Gazeta Norte

Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos acusado de torturar uma criança de 10 anos, no bairro Vial Luciene, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, na última sexta-feira (14). Segundo a polícia, que divulgou as informações nesta segunda-feira (17), a criança era torturada porque urinava no colchão durante a noite.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende acusado de torturar criança em Barra de São Francisco

O delegado Leonardo Forattini, responsável pelo caso, explicou que a mãe está internada para o tratamento de um câncer e, por isso, o menino estava na casa da irmã, que vivia em união estável com o suspeito. Durante as torturas, o homem esfregava o rosto do menino no colchão.

O menino estava na casa da irmã porque a mãe deles está internada para o tratamento de um câncer. A vítima estava urinando no colchão durante as noites e, como forma de castigo, o suspeito esfregou o rosto da criança no colchão durante um período prolongado. Tivemos conhecimento do caso, solicitamos à Justiça um mandado de prisão e conseguimos prendê-lo. Agora ele responderá pelo crime de tortura, disse.

O menino foi encaminhado para exame de lesões corporais e, segundo o delegado, as características das lesões indicam que a criança foi submetida a intenso sofrimento físico.