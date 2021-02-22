Alerta de chuva: dia "vira noite" em Vitória

Em Viana, um ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) fez o registro de muita chuva na estrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), até às 16h20 desta segunda-feira (22), nenhuma BR estava interditada por conta das chuvas.

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Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista. O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.