Alerta de chuva: dia "vira noite" em Vitória

A manhã desta segunda-feira (22) foi de sol e tempo aberto na Grande Vitória, mas já às 16h desta tarde, o céu carregado de nuvens escuras trouxe a sensação de que o dia "virou noite" na Capital do Espírito Santo. Em alguns bairros de Vitória, já é possível ouvir fortes trovoadas.
Céu nublado em Vitória
Em Viana, um ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) fez o registro de muita chuva na estrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), até às 16h20 desta segunda-feira (22), nenhuma BR estava interditada por conta das chuvas.
O Estado capixaba têm alertas vigentes para chuvas fortes desde domingo (21), quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o Espírito Santo, que prevê ventos intensos e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia para quase todos os municípios capixabas.
Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista. O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Um alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também é válido, este para até às 9h de terça-feira (23). A lista de cidades sob aviso inclui 36 cidades, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana. Nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante