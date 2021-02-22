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Alerta de chuva: dia "vira noite" em Vitória

Nuvens carregadas escureceram o céu da Capital, veja fotos. Os institutos emitiram alertas de chuvas fortes para o Espírito Santo. Em Viana, um ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) fez o registro de muita chuva na estrada
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:38

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:38

Nuvens carregadas deixam sensação de que dia
Nuvens carregadas deixam sensação de que dia "virou noite" no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A manhã desta segunda-feira (22) foi de sol e tempo aberto na Grande Vitória, mas já às 16h desta tarde, o céu carregado de nuvens escuras trouxe a sensação de que o dia "virou noite" na Capital do Espírito Santo. Em alguns bairros de Vitória, já é possível ouvir fortes trovoadas.

Céu nublado em Vitória

Em Viana, um ouvinte da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) fez o registro de muita chuva na estrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), até às 16h20 desta segunda-feira (22), nenhuma BR estava interditada por conta das chuvas.
O Estado capixaba têm alertas vigentes para chuvas fortes desde domingo (21), quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o Espírito Santo, que prevê ventos intensos e chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia para quase todos os municípios capixabas.
Das 78 cidades, apenas Montanha, Mucurici, Pedro Canário e Santa Teresa estão fora da lista. O aviso, que terminaria nesta segunda-feira (22) foi prorrogado até as 11 horas desta terça (23). De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

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Chuvas fortes deixam mais de 700 pessoas fora de casa no ES

Um alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também é válido, este para até às 9h de terça-feira (23). A lista de cidades sob aviso inclui 36 cidades, a maior parte delas localizadas nas regiões Sul e Serrana. Nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva localmente fortes, por vezes intensas e de curta duração, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.
  1.  Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Itarana
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo do Sul
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. São José do Calçado
  35. Vargem Alta
  36. Venda Nova do Imigrante

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chuva Chuva no ES espírito santo Grande Vitória Inmet Inpe Viana Vitória (ES)
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