Jiboia aparece em quintal após cheia do Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul

Cobra apareceu no quintal de moradora de Mimoso do Sul Crédito: Leitor/ A Gazeta

Com a cheia do Rio Itabapoana, uma jiboia grande foi encontrada na manhã desta segunda-feira (22) em um quintal, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. O aparecimento do animal causou curiosidade nos moradores do lugar.

Ruas do pequeno distrito amanheceram alagadas com a cheia do rio. O vereador Welison Magno conta que a jiboia foi encontrada na casa de sua vizinha, que fica às margens do rio. Ele contou que o animal foi retirado pelos próprios moradores e levado para outro ponto do distrito.

A Defesa Civil esteve no local e acredita que a cobra tenha buscado refúgio na casa da moradora. Vizinhos retiraram o animal do local e soltaram em um ponto distante.

Cobra apareceu no quintal de moradora de Mimoso do Sul Crédito: Leitor/ A Gazeta

ALAGAMENTO

Segundo a Defesa Civil do município, o distrito tem sete pessoas desabrigadas e 42 pessoas desalojadas. Estradas vicinais foram interrompidas por 65 quedas de barreiras registradas até o momento. Uma casa foi parcialmente destruída. A prefeitura trabalha para liberação das estradas.

Alagamento em Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul Crédito: Leitor/ A Gazeta