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Jiboia aparece em quintal após cheia do Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul

Cobra foi encontrada na manhã desta segunda-feira (22), no quintal de uma casa  às margens do rio, no distrito de Ponte do Itabapoana
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 fev 2021 às 18:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:00

V
Cobra apareceu no quintal de moradora de Mimoso do Sul Crédito: Leitor/ A Gazeta
Com a cheia do Rio Itabapoana, uma jiboia grande foi encontrada na manhã desta segunda-feira (22) em um quintal, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O aparecimento do animal causou curiosidade nos moradores do lugar.
Ruas do pequeno distrito amanheceram alagadas com a cheia do rio. O vereador Welison Magno conta que a jiboia foi encontrada na casa de sua vizinha, que fica às margens do rio. Ele contou que o animal foi retirado pelos próprios moradores e levado para outro ponto do distrito.
A Defesa Civil esteve no local e acredita que a cobra tenha buscado refúgio na casa da moradora. Vizinhos retiraram o animal do local e soltaram em um ponto distante.
Cobra apareceu no quintal de moradora de Mimoso do Sul Crédito: Leitor/ A Gazeta

ALAGAMENTO

Segundo a Defesa Civil do município, o distrito tem sete pessoas desabrigadas e 42 pessoas desalojadas. Estradas vicinais foram interrompidas por  65 quedas de barreiras registradas até o momento. Uma casa foi parcialmente destruída. A prefeitura trabalha para liberação das estradas.
Alagamento em POnte
Alagamento em Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul  Crédito: Leitor/ A Gazeta
A ES 297, que corta o distrito, foi interditada pelo DER por conta do transbordamento do rio. A alternativa, segundo o órgão é desviar pela BR 101, passando pelo Rio de Janeiro. Ainda não há previsão sobre a liberação da pista.

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