Vídeo: capixaba vira meme após cair no meio da rua em Nova Venécia

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A reportagem de A Gazeta conversou com a jovem de 24 anos e ela tranquiliza: apesar do susto, só machucou levemente a mão. Por sorte, os carros passavam em velocidade baixa pelo local e conseguiram parar. “Foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Se não estivesse ninguém para me ajudar, não sei como iria levantar e fingir que nada aconteceu. Por incrível que pareça, só ralei a palma da mão”, contou, rindo.