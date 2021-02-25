Vídeo: capixaba vira meme após cair no meio da rua em Nova Venécia

O final da manhã da última terça-feira (23) parecia normal na vida da capixaba Daniele Kapiche Figueiredo. Moradora de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, a jovem estava saindo do trabalho para o almoço, quando se desequilibrou e caiu em uma das ruas do município. O tombo foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento e viralizou nas redes sociais.
A reportagem de A Gazeta conversou com a jovem de 24 anos e ela tranquiliza: apesar do susto, só machucou levemente a mão. Por sorte, os carros passavam em velocidade baixa pelo local e conseguiram parar. “Foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Se não estivesse ninguém para me ajudar, não sei como iria levantar e fingir que nada aconteceu. Por incrível que pareça, só ralei a palma da mão”, contou, rindo.
ELA FOI ATRÁS DO VÍDEO
Horas depois da queda, a jovem disse que algumas pessoas não estavam acreditando no tombo, então resolveu pedir as imagens para o dono de um estabelecimento da região para mostrar aos amigos. A gravação começou a ser compartilhada em várias páginas de humor. Segundo Daniele, só em um de seus perfis na rede social a queda foi vista por 7 milhões de usuários.
"Jamais pensei que viraria meme e daria essa repercussão toda, mas, em cada publicação, eu morro de rir"
TOMBO DE BICICLETA
Recentemente, um outro morador do Espírito Santo também viralizou após um tombo. O vídeo mostra um acidente inusitado em uma das ruas do Centro de Rio Bananal, no Norte do Estado. Nas imagens, um ciclista aparece empinando a bicicleta. Após a manobra, que é popularmente conhecida como "grau", a bike acaba se partindo ao meio e ele cai no chão. Rapidamente, as imagens repercutiram na cidade e a vítima ganhou fama instantânea.