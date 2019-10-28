Capixabês

Dicionário Capixaba viraliza nas redes sociais com expressões do ES

Página no Instagram, criada por uma estudante do distrito de Pinheiros,  ganha mais de 85 mil seguidores em pouco mais de um mês

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 17:22

Redação de A Gazeta

A estudante Ester Gama é a responsável pela página Dicionário Capixaba Crédito: Divulgação
Você fala pocar ou estourar? Na padaria compra pão de sal ou pão francês? Se você respondeu as primeiras opções está por dentro das gírias capixabas. São essas - e muitas outras expressões - que andam fazendo sucesso na página do Instagram, Dicionário Capixaba, criada pela estudante Ester Gama, de 17 anos.
Criada no mês passado a página é um sucesso. Passou de 30 mil seguidores no final de semana para 85 mil no início desta semana. Moradora de São João de Sobrado, distrito de Pinheiros, a estudante conta que se inspirou da página Dicionário Baianês, que mostra as expressões da Bahia. "Estava olhando algumas fotos no Instagram e dei de cara com o Dicionários Baianês e achei muito interessante. Fui procurar sobre o dicionário capixaba e descobri que não tinha", conta a jovem.

Veja as gírias capixabas

Capixabês: expressões típicas do ES viralizam na internet
Ela não esperava pelo sucesso. "Na verdade criei a página apenas para atingir o pessoal de Pinheiros, mas acabou alcançando o Espírito Santo todo. Pessoas de várias as regiões mandam as mensagens", diz Ester. O primeiro post da página foi sobre buraco grande.  "É uma das expressões que mais usamos aqui. Em vez de falarmos buraco grande falamos chapoca", conta rindo. 
Todas as expressões são enviadas por capixabas de várias partes do Estado. "Algumas eu nem conhecia", conta Ester, que diz que a sua favorita é pocar. "O capixaba adora pocar".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

