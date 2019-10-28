Dicionário Capixaba viraliza nas redes sociais com expressões do ES

Você fala pocar ou estourar? Na padaria compra pão de sal ou pão francês? Se você respondeu as primeiras opções está por dentro das gírias capixabas. São essas - e muitas outras expressões - que andam fazendo sucesso na página do Instagram, Dicionário Capixaba, criada pela estudante Ester Gama, de 17 anos.
Criada no mês passado a página é um sucesso. Passou de 30 mil seguidores no final de semana para 85 mil no início desta semana. Moradora de São João de Sobrado, distrito de Pinheiros, a estudante conta que se inspirou da página Dicionário Baianês, que mostra as expressões da Bahia. "Estava olhando algumas fotos no Instagram e dei de cara com o Dicionários Baianês e achei muito interessante. Fui procurar sobre o dicionário capixaba e descobri que não tinha", conta a jovem.
Ela não esperava pelo sucesso. "Na verdade criei a página apenas para atingir o pessoal de Pinheiros, mas acabou alcançando o Espírito Santo todo. Pessoas de várias as regiões mandam as mensagens", diz Ester. O primeiro post da página foi sobre buraco grande. "É uma das expressões que mais usamos aqui. Em vez de falarmos buraco grande falamos chapoca", conta rindo.
Todas as expressões são enviadas por capixabas de várias partes do Estado. "Algumas eu nem conhecia", conta Ester, que diz que a sua favorita é pocar. "O capixaba adora pocar".