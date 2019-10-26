Pocou!

Capixabês: expressões típicas do ES viralizam na internet

Pocar, gastura, taruíra  são algumas das expressões do Espírito Santo. Participe de um quiz divertido sobre a 'nossa língua'

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 21:34

Natalia Vicente

Pocar, gastura, taruíra e chapoca são algumas das expressões tipicamente capixabas, que fazem parte da rotina das pessoas do Espírito Santo. É o chamado "capixabês"! Será que você conhece todas as palavras 'made in ES'? Divirta-se com o quiz abaixo:

MAIS EXPRESSÕES CAPIXABAS
  • Taruíra - lagartixa
  • Pocar - estourar, muito bom
  • - como uma interjeição como "olha"
  • Saltar do ônibus - descer do ônibus
  • Pão de sal - pão francês
  • Gastura - irritação
  • Massa - muito legal
  • Chapoca - algo maior que o normal
  • Véi - chamar alguém
  • Sem doce - sem açúcar
  • Ir pro rock - sair para uma balada
  • Champinha - tampinha
  • Cacunda - nos ombros
  • Palha - que ruim, que chato

