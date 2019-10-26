Capixabês: expressões típicas do ES viralizam na internet

Pocar, gastura, taruíra e chapoca são algumas das expressões tipicamente capixabas, que fazem parte da rotina das pessoas do Espírito Santo. É o chamado "capixabês"! Será que você conhece todas as palavras 'made in ES'? Divirta-se com o quiz abaixo:
MAIS EXPRESSÕES CAPIXABAS
- Taruíra - lagartixa
- Pocar - estourar, muito bom
- Iá - como uma interjeição como "olha"
- Saltar do ônibus - descer do ônibus
- Pão de sal - pão francês
- Gastura - irritação
- Massa - muito legal
- Chapoca - algo maior que o normal
- Véi - chamar alguém
- Sem doce - sem açúcar
- Ir pro rock - sair para uma balada
- Champinha - tampinha
- Cacunda - nos ombros
- Palha - que ruim, que chato