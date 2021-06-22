Você é cringe? Faça o quiz Millennials x Geração Z e descubra

Geração Z ou Millennial? Cringe, o que é isso? O debate, que tomou conta das redes sociais esta semana, também chegou em A Gazeta. Segundo a psicóloga Adriana Müller, comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), o termo nada mais é do que "pagar mico" ou ser responsável por alguma "vergonha alheia". "É um nome novo para um sentimento que temos há várias gerações. É quando vemos uma pessoa pagando um mico ou fazendo algo constrangedor", explicou. Os Millennials eram adolescentes na época da transição do milênio, do século XX para o século XXI. Viram a chegada da internet e dos computadores. Já a Geração Z já nasceu no mundo digital, com celulares, computadores e quase que literalmente conectados à internet. Para entrar na brincadeira e saber a qual grupo você pertence, faça o quiz abaixo e descubra!