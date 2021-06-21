O que é cringe? Internautas da geração Z apontam 'micos' dos millennials

A geração Z é conhecida por sua extrema conexão com a tecnologia Crédito: Freepik

A expressão "cringe" foi parar nos Trending Topics do Twitter na última sexta-feira (18), após a criadora de conteúdo Carol Tchulim fazer a seguinte pergunta na rede social: "por favor jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos Millennials? (acho que falar mico já passou, é cringe né)"

por favor jovens da geração z, me contem o que vcs acham um mico nos millennials (acho q falar mico já passou, é cringe ne) — tchulim é cringe (@tchulim) June 17, 2021

A pergunta gerou uma enxurrada de comentários com respostas da geração Z e réplicas de muitos millennials surpresos com o que encontraram. Muitos, inclusive, nem sabiam o que era 'cringe', que para os jovens é usado para descrever atitudes embaraçosas de outras pessoas - o famoso vergonha alheia ou até mesmo o cafona, nas gírias das turmas mais experientes.

Entre as atitudes dos millennials que a geração Z considera mico estão: pagar boleto, usar Facebook, hashtag na legenda, beber cerveja "litrão", assistir jornal, achar que "fds" é final de semana, usar emoji sem ser na ironia, usar calça skinny, sapatilha redonda e tomar café da manhã. Sim, até o café da manhã veio parar na "lista cringe".

boletos, litrão, harry potter, friends, unha francesinha, minimalismo, ser roqueiro, rir com rsrs, café da manhã, fanatismo por café no geral — milena (@wwwmlna) June 18, 2021

SAPATILHA REDONDA



Fica pior ainda com calça skinny



Meu deus parem é muito feio.



Só vejo millennial usando. pic.twitter.com/367cI0HqKw — Constança, a Constante (@Constancinha__) June 18, 2021

Amar Disney, café, raça negra (nossa, esse é demais), não entender piada da gen z e por isso achar a gente tapado, Harry Potter, skinny jeans (uso as vezes mas acho vibes calça legging) — Júlia (@_julia_rbr) June 18, 2021

Para quem não sabe, Geração Z e Millennials são definições sociológicas para grupos de pessoas que nasceram em determinados períodos da história pós-Segunda Guerra Mundial. Há algumas divergências na forma como as gerações são divididas, mas a mais aceita atualmente e descrita pelo Guia do Estudante é a que separa a população mais recente em 4 grupos: Baby Boomers (1946-1964), Geração X (1965-1980), Geração Y ou Millennial (1981-1996) e Geração Z (1997-2010).

Assim, os millennials cresceram na “virada do milênio” (por isso, o nome) e com o início do boom tecnológico. Já a turma Z é conhecida por sua extrema conexão com a tecnologia, afinal são indivíduos que não viveram nem um ano de suas vidas sem internet e foram desde cedo expostos às redes sociais e à cultura pop.

Por falar em cultura pop, foi dela que a gíria "cringe" veio com tudo. De origem inglesa, ela significa encolher-se (de medo, dor ou repugnância) ou morrer de vergonha, segundo o dicionário Michaelis. Lá em 2011, a palavra já era usada para definir produções de artistas pop feitas de forma caseira e bem abaixo dos padrões da indústria. (Os Millenials devem lembrar bem de Rebecca Black e seu hit "Friday", que muitos criticaram e mesmo assim estourou na internet).

Mas voltando a polêmica da semana... Claro que as respostas geraram toda uma discussão entre gerações que renderam muita "revolta" e memes.

Eu respondendo os tweets da genZ quando eles maldizem o café da manhã pic.twitter.com/FqhVq7XVaM — Marcella Moretti (@marcellamoretti) June 19, 2021

eu lendo as respostas pic.twitter.com/lJLepl7WHN — tchulim é cringe (@tchulim) June 17, 2021

entrei aqui e sai mals pic.twitter.com/PPBjffv4cl — ¦ chaveiro de Tch0la ¦ (@semgatilhos) June 18, 2021

APRENDIZADOS

A nutricionista Fernanda Pignaton, 40 anos, e sua filha Julia, 12, se divertem com as diferenças. "Ela acha estranho até como postamos no Instagram. Ela gosta do TikTok e acha que eu 'pago mico' dançando. Ela também tem uma visão diferente sobre algumas atitudes e comentários politicamente incorretos que estão na nossa sociedade, mas que precisamos mudar", diz a mãe.

Fernanda e Julia Pignaton. "Ela acha estranho até como postamos no Instagram", diz a mãe Crédito: Fernanda Pignaton

Fernanda conta que não entende praticamente nada do que a geração Z fala nas mídias sociais. "Acho estranho o costume de ficar com as amigas em ligações de 2 horas ou mais, entre outras coisas. Mas com ela aprendo principalmente sobre os costumes dos jovens, de como está o mundo e as preferências, de coisas que não existiam na minha época e agora são normais entre eles. A Julia me ensina como ser totalmente neutra e dá um show quando o assunto é respeito. E incrível como os jovens tem uma visão de aceitar e respeitar uns aos outros", diz.

E como ela administra os conflitos de gerações? "Geralmente rimos muito. Ela me explica, ou tenta pelo menos, eu falo como era antes e ela ri também. E assim nos atualizamos uma sobre a outra, dividindo as vivências e opiniões", finaliza Fernanda.

GERAÇÕES

A psicóloga Giseli Cristina Xavier de Melo explica que os avanços na tecnologia, além dos novos hábitos e valores, criam um abismo entre as gerações. "É notório o surgimento de dois polos na sociedade, de um lado estão os jovens, dotados de agilidade que se adaptam de forma rápida e prática as novas tecnologias. E do outro os mais velhos, que por conta da idade não conseguem acompanhar estas mudanças. Assim, nasce um distanciamento social familiar, onde os jovens se apegam as novas tecnologias apenas, deixando de lado um meio de comunicação primordial que é o diálogo, o famoso olho no olho, e o mais velhos por não conseguirem acompanhar ficam sem saber como interagir com eles, restando assim, um abismo. Em hipótese algum há normalidade nesse distanciamento familiar causado, muita das vezes, em razão das novas tecnologias".

A profissional conta que é preciso entender que, esses modos hoje considerados 'micos', eram costumes na época. "Cada época tem a sua moda e o seu modo de como se vestir, por exemplo. É claro que nas próximas gerações o que ouvimos, vestimos e gostamos também será cafona", diz Giseli Cristina Xavier.

Eu sou millennial, mas estudo a comunicação deles, e no quesito moda: calça skinny, cabelo jogado de lado (preferem ao meio).

Não riem com “haha” o “rs” é algo das cavernas, riem com KKKK (maiúsculo), não curtem a refeição café da manhã, etc — lud (@ludfcorrea) June 17, 2021

A psicóloga Danielle Alvim explica que as discussões entre gerações vão ocorrer, porém é necessário que haja esforço de jovens e adultos para minimizar os efeitos. "As gerações mais velhas devem ter mais tolerância em relação aos valores com maior flexibilidade que os jovem tem e devem também tentar se atualizar. Já os jovens precisam ter mais paciência e tolerância com o tempo mais lento dos pais ou avós. A família que possui um vínculo forte terá abertura para o diálogo entre as gerações, tendo como base o respeito entre eles".

Não existem fórmulas para lidar com os conflitos. "Cada família ou união de pessoas deverá desenvolver uma forma de como lidar com cada conflito que possa surgir. Os pais precisam entender que se trata de um processo natural quando os filhos deixam de os ver como modelo e trilham os próprios caminhos se formando como indivíduos", analisa a psicóloga.

CONFIRA COISAS QUE MILLENNIALS FAZEM E A GERAÇÃO Z ACHA CRINGE

Usar pontuação na internet

Tomar café da manhã

Usar hashtag na legenda do Instagram

Falar de Friends

Ficar toda hora falando que tem boletos para pagar

Eu vendo millenial reclamar de boletos™ sabendo que essa hora vai chegar pra eles pic.twitter.com/9dl4SYGUHg — Angelo da Costa (@AngeloCostaMelo) June 18, 2021