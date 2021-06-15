10 produtos para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+

Além de reconhecer a importância das pessoas LGBTQIA+, junho também é o mês de luta, de apoiar o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, e de ajudar projetos. A Nivea, por exemplo, lançou a edição especial e limitada do Creme e do Lip Soft Rosé para apoiar a comunidade. Todo o lucro das vendas será revertido para 10 instituições e projetos de apoio à população LGBTQIA+ que a empresa selecionará com a All Out.