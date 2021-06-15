10 produtos para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+

Desde 28 de junho de 1969, quando houve Rebelião de Stonewall, em Nova York, a luta pelos direitos da população LGBTQIA+ nunca mais parou. Os protestos foram organizados após a invasão de um bar voltado a este público por policiais numa época em que era proibido ser gay. A sigla, que há algumas décadas era apenas GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes) foi ganhando novas letras - e importância - ao decorrer do tempo.
Além de reconhecer a importância das pessoas LGBTQIA+, junho também é o mês de luta, de apoiar o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, e de ajudar projetos. A Nivea, por exemplo, lançou a edição especial e limitada do Creme e do Lip Soft Rosé para apoiar a comunidade. Todo o lucro das vendas será revertido para 10 instituições e projetos de apoio à população LGBTQIA+ que a empresa selecionará com a All Out.
A Havaianas tem a linha Pride, criada para celebrar o amor, o orgulho e o desejo de mudanças. Toda a coleção Pride reverte 7% do valor líquido das vendas também para a All Out, organização que atua no Brasil e no mundo em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Entre na celebração e veja 10 produtos para você também comemorar. Viva a diversidade!
- Rede Cadeira Axé, no Westwing. R$ 184,90
- Meia Cano longo Todo Amor é Lindo, na Renner. R$ 15,90
- Porta álcool em gel Poc Power da Colab55 e Coza. R$ 24,99
- Natura Faces Batom Matte. R$ 16,90
- T-shirt Osklen. R$ 179,00
- Short jeans C&A. R$ 99,99
- Perfume Le Male Pride de Jean Paul Gaultier. R$ 549,00
- Tênis Era Vans X Pride Collection. R$ 359,99
- Nivea creme edição limitada. R$ 22,90
- Havaianas Top Pride. R$ 42,99