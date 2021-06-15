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Divulgação/ Arte Alessandra leite
Viva a diversidade

10 produtos para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+

Junho é o mês de luta, de apoiar o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, e também de ajudar projetos

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em

15 jun 2021 às 14:58
Vitrine de produtos para celebrar o mês LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para você celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação/ Arte Alessandra leite
Desde 28 de junho de 1969, quando houve Rebelião de Stonewall, em Nova York, a luta pelos direitos da população LGBTQIA+ nunca mais parou. Os protestos foram organizados após a invasão de um bar voltado a este público por policiais numa época em que era proibido ser gay. A sigla, que há algumas décadas era apenas GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes) foi ganhando novas letras - e importância - ao decorrer do tempo.
Além de reconhecer a importância das pessoas LGBTQIA+,  junho também é o mês de luta, de apoiar o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, e de ajudar projetos. A Nivea, por exemplo, lançou a edição especial e limitada do Creme e do Lip Soft Rosé para apoiar a comunidade. Todo o lucro das vendas será revertido para 10 instituições e projetos de apoio à população LGBTQIA+ que a empresa selecionará com a All Out.
A Havaianas tem a linha Pride, criada para celebrar o amor, o orgulho e o desejo de mudanças. Toda a coleção Pride reverte 7% do valor líquido das vendas também para a All Out, organização que atua no Brasil e no mundo em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Entre na celebração e veja  10 produtos para você também comemorar. Viva a diversidade!
Vitrine de produtos para celebrar o mês LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para você celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação/ Arte Alessandra leite
  1.  Rede Cadeira Axé, no Westwing. R$ 184,90
  2. Meia Cano longo Todo Amor é Lindo, na Renner. R$ 15,90
  3. Porta álcool em gel Poc Power da Colab55 e Coza. R$ 24,99 
  4. Natura Faces Batom Matte. R$ 16,90
  5. T-shirt Osklen. R$ 179,00
  6. Short jeans C&A. R$ 99,99
  7. Perfume Le Male Pride de Jean Paul Gaultier. R$ 549,00
  8. Tênis Era Vans X Pride Collection. R$ 359,99
  9. Nivea creme edição limitada. R$  22,90
  10. Havaianas Top Pride. R$ 42,99

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