Veja 7 cremes para cuidar dos pés em casa no inverno

Daily Balance, da Johnson's

O produto faz a esfoliação suave das células mortas e calosidades dos pés. Proporciona toque suave, sedoso e macio. Formulado com pedra-pomes e óleo de oliva e cera vegetal. Livre de parabenos e corantes. Preço: R$ 29,00

A polpa desodorante hidratante para os pés é rica em ômega 6 e 9, com textura cremosa, rápida absorção e toque seco. O produto protege, hidrata e potencializa o brilho das unhas, além de ser antirressecamento. Preço: R$ 42,90

Ajuda a nutrir, proteger contra o ressecamento e suavizar a pele seca. Possui como principais componentes a combinação de quatro ingredientes - óleo de Amêndoa, manteiga de Karité e óleos essenciais de Immortelle e Lavanda - em uma fórmula com 100% de ingredientes de origem natural. Sua textura se transforma de um bálsamo em cera sólida para um óleo aveludado quando entra em contato com o calor da pele e sua fragrância ajuda a promover um momento relaxante e reconfortante, aliviando pequenos desconfortos causados pelo ressecamento. Preço: R$ 235,00

O creme hidratante oferece hidratação intensa e reduz o ressecamento dos pés secos e ásperos. Ideal para uso diário, é fácil de espalhar e tem uma textura que absorve rapidinho e deixa os pés macios e hidratados. Preço: R$ 36,90

Ideal para uma esfoliação relaxante, possui fórmula enriquecida com pérolas azuis de vitamina E e micropartículas esfoliantes, que ajudam a massagear e renovar a pele do corpo, inclusive a dos pés, removendo as impurezas e células mortas. Preço: R$ 25,99

Proporciona esfoliação suave e não irritante com ácido salicílico e lactato de amônia, em uma textura leve e de rápida absorção. Além disso, possui ácido hialurônico e as 3 ceramidas essenciais em sua formulação, ajudando a fortalecer a barreira da pele e mantê-la hidratada. A fórmula é ainda enriquecida com vitamina D e niacinamida, que possui ação calmante sobre a pele. A presença da tecnologia patenteada (MVE) garante a liberação prolongada de ativos e uma hidratação duradoura por 24 horas. Preço: R$ 59,90