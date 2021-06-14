Vestido usado por Juliette em live de Gilberto Gil esgota em 24h; saiba valor

Julitte Freire não para. A paraibana foi um dos nomes mais comentados na internet na noite de domingo (13), ao cantar com Gilberto Gil, na live chamada de #ArraialDoGil.
E mais uma vez a roupa escolhida pela paraibana deu o que falar. Para seu primeiro show, ela escolheu um vestido na cor terracota da marca Oásis Resort Wear, de Santa Catarina, que custa R$ 2.990,00. O vestido usado esgotou menos de 24 horas após a live.
O modelo é longo com recortes em camadas, modelagem frente única com decote profundo nas costas, detalhes de babados nos acabamentos de decote e gola. A peça na cor verde oliva também "sumiu das prateleiras virtuais" de tanto sucesso.
RECONHECIMENTO
No Instagram, as donas da marca comemoraram. "Estamos muito felizes, nunca imaginei que essa repercussão seria tão grande. Meu coração está cheia de gratidão e fico feliz com o reconhecimento da marca. A gente estava há algumas semanas em contato com a stylist de Juliette e foi surpresa para gente também. Muitas meninas estão querendo o vestido, vamos tentar repor", escreveu Aline Marquez. Já Paola Matana postou: "Felicidade saber que a escolha foi uma das minhas criações preferidas".
A campeã do "BBB21" começou a participação na live cantando "Asa Branca". "É uma energia tão linda, vocês nem imaginam", agradeceu Juliette depois da primeira música. Neste momento, tanto Gil quanto a advogada paraibana se emocionaram no palco. A paraibana ainda cantou "Estrela" e "Esperando na Janela" com Gil e se despediu chamando o cantor de "dindo", uma referência a padrinho.