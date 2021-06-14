Vestido usado por Juliette em live de Gilberto Gil esgota em 24h; saiba valor

Juliette Freire escolheu um vestido na cor terracota e com recortes em camadas Crédito: Instagram/@Juliette

Julitte Freire não para. A paraibana foi um dos nomes mais comentados na internet na noite de domingo (13), ao cantar com Gilberto Gil , na live chamada de #ArraialDoGil.

E mais uma vez a roupa escolhida pela paraibana deu o que falar. Para seu primeiro show, ela escolheu um vestido na cor terracota da marca Oásis Resort Wear, de Santa Catarina, que custa R$ 2.990,00. O vestido usado esgotou menos de 24 horas após a live.

O modelo é longo com recortes em camadas, modelagem frente única com decote profundo nas costas, detalhes de babados nos acabamentos de decote e gola. A peça na cor verde oliva também "sumiu das prateleiras virtuais" de tanto sucesso.

Gilberto Gil e Juliette Freire na apresentação do #ArraialDoGil Crédito: @Juliette

RECONHECIMENTO

No Instagram, as donas da marca comemoraram. "Estamos muito felizes, nunca imaginei que essa repercussão seria tão grande. Meu coração está cheia de gratidão e fico feliz com o reconhecimento da marca. A gente estava há algumas semanas em contato com a stylist de Juliette e foi surpresa para gente também. Muitas meninas estão querendo o vestido, vamos tentar repor", escreveu Aline Marquez. Já Paola Matana postou: "Felicidade saber que a escolha foi uma das minhas criações preferidas".