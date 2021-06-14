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Arrasou no look

Vestido usado por Juliette em live de Gilberto Gil esgota em 24h; saiba valor

Para seu primeiro show, ex-BBB escolheu um vestido longo na cor terracota. Empresárias comemoram o sucesso das vendas
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:33

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:33

Juliette Freire
Juliette Freire escolheu um vestido na cor terracota e com recortes em camadas Crédito: Instagram/@Juliette
Julitte Freire não para. A paraibana foi um dos nomes mais comentados na internet na noite de domingo (13), ao cantar com Gilberto Gil, na live chamada de #ArraialDoGil.
E mais uma vez a roupa escolhida pela paraibana deu o que falar. Para seu primeiro show, ela escolheu um vestido na cor terracota da marca Oásis Resort Wear, de Santa Catarina, que custa R$ 2.990,00. O vestido usado esgotou menos de 24 horas após a live.
O modelo é longo com recortes em camadas, modelagem frente única com decote profundo nas costas, detalhes de babados nos acabamentos de decote e gola. A peça na cor verde oliva também "sumiu das prateleiras virtuais" de tanto sucesso. 
Gilberto Gil e Juliette Freire
Gilberto Gil e Juliette Freire na apresentação do #ArraialDoGil Crédito: @Juliette

RECONHECIMENTO

No Instagram, as donas da marca comemoraram. "Estamos muito felizes, nunca imaginei que essa repercussão seria tão grande. Meu coração está cheia de gratidão e fico feliz com o reconhecimento da marca. A gente estava há algumas semanas em contato com a stylist de Juliette e foi surpresa para gente também. Muitas meninas estão querendo o vestido, vamos tentar repor", escreveu Aline Marquez. Já Paola Matana postou: "Felicidade saber que a escolha foi uma das minhas criações preferidas". 
A campeã do "BBB21" começou a participação na live cantando "Asa Branca". "É uma energia tão linda, vocês nem imaginam", agradeceu Juliette depois da primeira música. Neste momento, tanto Gil quanto a advogada paraibana se emocionaram no palco. A paraibana ainda cantou "Estrela" e "Esperando na Janela" com Gil e se despediu chamando o cantor de "dindo", uma referência a padrinho.

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