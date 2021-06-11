Novidades da moda: nova marca, tênis exclusivo e coleções de inverno

A primeira coleção da Lou.ise aposta nos tecidos sofisticados como seda e alfaiataria e também em texturas e padronagens Crédito: Zani

Tem marca nova no pedaço. É a Lou.ise, da empresária Bárbara Louise, que resolveu tirar o sonho do papel. "É uma marca do nosso tempo, que está atenta às novas tendências de moda e comportamento", conta. Mesmo morando em Vitória, todo processo - desde a criação, escolha de tecidos e aviamentos, até a produção e confecção das peças - é desenvolvido em São Paulo.

Já a Lacoste lança o seu primeiro tênis de performance, desenhado em conjunto com Danill Medvedev, um dos maiores talentos do tênis na atualidade, e que tem somente 100 exemplares no Brasil. Item de colecionador. A Água de Coco celebra o mês do orgulho LGBTQIA+ com uma coleção com estampas multicoloridas. “Acreditamos no valor da diversidade e enxergamos o mês do Orgulho como uma oportunidade para refletirmos não só sobre representatividade, mas sobre respeito, igualdade e empatia para a comunidade LGBTQIAP+ ”, comenta o diretor Renato Thomaz. Confira as novidades.

NOVA MARCA

A coleção aposta nos tecidos sofisticados como seda e alfaiataria e também em texturas e padronagens com jacquard e tweed Crédito: Zani

Foi pensando na mulher de espírito cosmopolita e atitude independente, que Bárbara Louise acaba de lançar sua marca chamada de Lou.ise. "É a busca de afirmar a feminilidade sem perder a elegância. A marca tem a liberdade como pilar, além de acreditar no poder do autoconhecimento", conta a mineira, que é moradora em Vitória.

A Hamptons, primeira coleção, foi inspirada na região do estado de Nova Iorque, que retrata uma vida boêmia e reúne praias, boa gastronomia, arte e cultura. A coleção aposta nos tecidos sofisticados como seda e alfaiataria e também em texturas e padronagens com jacquard e tweed. Destaque para os detalhes dos aviamentos, com botões encapados, ecológicos e rivieras com cristais. A peças são vendidas através do Instagram, WhatsApp e o no site www.shoplouise.com.br

INSPIRADA EM CAPIXABAS

Tons terrosos e tricôs exclusivos fazem parte da nova coleção da Pietie Crédito: Divulgação/Pietie

Renata Nascimento convocou um time de mulheres do Estado para a nova coleção de sua marca, a Pietie. "Intitulada de 'Elas', trouxemos 5 mulheres - Ana Paula Leite, Carolina Neves, Fernanda trindade, Geórgia Mendonça e Juliana Donadello - que vivem e transmitem o estilo da marca em suas vidas. Por isso, fizemos as fotos em situações comuns do dia a dia de cada uma delas", diz Renata.

A coleção aposta em tecidos leves, fluidos e naturais, como o algodão, o linho e a viscose, e em modelagens confortáveis e femininas. A paleta de cores tem tons terrosos e as vivas, uma das características da marca. Também foi desenvolvido tricôs exclusivos e cheios de personalidade.

CLIMA RETRÔ

O colete de tricô é aposta da coleção Crédito: Divulgação Malí Brand

A Malí Brand, de Linhares, lança a coleção de inverno apostando no colete tricô como peça protagonista, tendo um pouco do estilo preppy dos anos 1970 com um toque vintage, opção confortável e versátil. O jeans, que nunca sai de moda, também está presente. A bermuda ciclista em comprimento até o joelho ou um pouco acima dele é outra tendência que aparece na coleção. Destaque para peças em alfaiataria, além daquelas que apresentam as mangas bufantes.

SAPATOS FEITOS À MÃO

A Coleção Frescor da Dani Ferrai Brand traz delicadeza e romantismo através das tiras finas, flores e pedrarias Crédito: Divulgação/ Dani Ferrari Brand

A empresária de Nova Venécia, Dani Ferrari, lançou recentemente sua marca de sapatos feitos à mão. "Cada processo é feito com muito carinho para a mulher ter uma experiência incrível ao utilizar o calçado" conta. A coleção Frescor da Dani Ferrai Brand traz delicadeza e romantismo através das tiras finas, flores e pedrarias, além de amarrações no tornozelo. Saltos estruturados, geométricos e diferenciados são marca registrada dos sapatos.

TEMPO DE CONEXÃO

A equipe de estilo da marca buscou inspiração em um deserto de sal Crédito: Divulgação Track&Field

A Track & Field lança a coleção Inverno 21 incentivando as pessoas a se reconectarem consigo mesmo, e para isso a marca entende que a prática de meditação, yoga e atividades esportivas têm papel fundamental nesse processo. A equipe de estilo da marca buscou inspiração em um deserto de sal, um local de paz e tranquilidade, onde é possível conectar o corpo e a mente em um ambiente de dunas, vulcões, cactus e animais diversos, como flamingos, lhamas, pássaros e raposas.

Como destaque, o lançamento Yoga, com peças masculinas e femininas e novos acessórios como tapetes, bolsa porta-tapete e o cinto, que pode ser usado para alongamento ou para carregar o tapete. A linha UV TECH (com proteção UV 50+ para proteger a pele do sol) está presente na coleção com novo pantone de cores, nas camisetas de mangas longa e curta. As novidades já estão nas lojas da Track & Field Vitória.

TÊNIS DESEJO

O primeiro tênis de performance feito pela marca Crédito: Divulgação Lacoste

A Lacoste faz um lançamento criado especialmente para as quadras de tênis: o AG-LT 21. É o primeiro tênis de performance feito pela marca, que tem no seu berço o esporte, e foi desenhado em conjunto por Danill Medvedev, um dos maiores talentos do tênis na atualidade. Lançado essa semana em conjunto com o Roland Garros, e é um sapato extremamente exclusivo, com somente 100 exemplares no Brasil.

O calçado apresenta inovações que visam promover velocidade, estabilidade e agilidade na quadra. Possui um sistema de laço duplo, bem como uma gola acolchoada para suporte e conforto ideal. Esses elementos são baseados em tecnologias que garante estabilidade e retorno de energia. A espuma dow garante um bom amortecimento e rebote para suportar todos os movimentos.

CELEBRE A DIVERSIDADE

A coleção traz estampas multicoloridas com os icônicos personagens Crédito: Pedro Henrique

Para dar apoio à comunidade LGBTQIAP+ e celebrar o Mês do Orgulho, a Água de Coco apresenta a nova coleção Rainbow Lovers inspirada nos personagens da Disney, Mickey e Minnie Mouse. São estampas multicoloridas, com os icônicos personagens, vistas em biquínis, maiôs e vestuários como tops, calças, shorts, saias e vestidos. A marca apresenta a coleção através de uma campanha que registra o amor entre casais de diferentes gêneros e orientações sexuais.

DO CASUAL AO STREET STYLE

A nova coleção traz peças que misturam casual ao street style Crédito: C&A

A C&A apresenta nova parceria com a Baw Clothing. A colaboração chega cheia de informação de moda, com baggy pants, conjuntos de moletom, estampas fun, peças multicores, looks esportivos e acessórios, com variadas opções de itens confortáveis que misturam do casual ao street style. O mix de produtos ainda oferece opções de t-shirts, camisas, biker shorts, diferentes peças em jeans, como calça pantalona, e outros conjuntos, além de peças complementares como tops e meias.

A cartela de cores transita entre verde-militar, azul oceano, lavanda, vermelho páprica e tons pastel como rosa e amarelo-claro, perfeitos para compor looks monocromáticos ou em tom sobre tom cheios de estilo. Clássicos como branco e preto também marcam presença no lançamento. As peças possuem tamanhos variados e shape oversized.

COLLAB SUSTENTÁVEL

A coleção toda é criada com tecidos reciclados a partir de garrafas PET de 500ml Crédito: Divulgação Kipling

A Kipling se uniu a Coca-Cola para uma coleção sustentável. A coleção toda é criada com tecidos reciclados a partir de garrafas PET de 500ml, mantendo o plástico fora dos aterros sanitários e transformando-os em bolsas Kipling. Nesse processo foram salvos o equivalente a 272.129 garrafas do fluxo de resíduos.

A mochila Seoul aparece na cor cinza, com o logotipo da marca de bebidas e estética pontilhada no bolso da frente. As cinco cores primárias que compõem o logotipo representam o amor pelo espírito de equipe dos Jogos Olímpicos. O modelo Art Mini tem detalhes sutis, mas significativos, de um tecido em relevo 3D que lembra a efervescência das bolhas da bebida. A versatilidade das alças, de ombro e de corpo, torna-o perfeito para uma noite agitada com as amigas.

NOVO MODELO DE CALCINHA ABSORVENTE

O modelo possui tecido biodegradável e antimicrobiano com bloqueador de odores Crédito: Divulgação Pantys

A Pantys e a Loungerie lançam um novo modelo de calcinha absorvente para fluxo intenso. Carinhosamente chamada de Lacy, a peça possui tamanhos que vão do PP ao XXGG e oferecem conforto, sensualidade e sustentabilidade para as consumidoras.

A nova peça da collab traz um diferencial: é pensada para mulheres que possuem fluxos intensos. "As peças foram criadas para resgatar a autoestima e sensualidade das consumidoras durante o período menstrual, além de darem mais autonomia para mulheres que não se adequam mais aos métodos tradicionais de absorção, proporcionando uma rotina de mais liberdade durante os ciclos", afirma Maria Eduarda Camargo, sócia fundadora da Pantys. O modelo possui tecido biodegradável e antimicrobiano com bloqueador de odores, alta capacidade de absorção e durabilidade de aproximadamente dois anos ou 50 lavagens.

A MODA DA RUA

As peças foram elaboradas para proporcionar conforto e personalidade ao público da cultura funk e fãs da marca. Crédito: KondZilla

A KondZilla, holding de empresas da indústria audiovisual, ganhou sua primeira coleção de roupas no estilo street wear. Em parceria com a We Happy Shop, marketplace de moda, as peças foram elaboradas para proporcionar conforto e personalidade ao público da cultura funk e fãs da marca.