20 lançamentos de beleza: séruns, batons, água micelar, perfumes e mais

Bruma Nutri Fresh, da linha Niina Secrets Eudora

Após realizar pesquisas com mais de 50 mil moléculas testadas para encontrar a fórmula perfeita capaz de diminuir as marcas escurecidas da pele do rosto, a marca lança a linha Cellular Luminous630 Antispot, com o poder de agir em nível celular na causa das marcas escurecidas: o acúmulo de melanina. O sérum possui a finalidade de reduzir marcas escurecidas causadas pelo sol e pela idade, uniformizar seu tom e prevenir o reaparecimento, deixando a pele com mais luminosidade. Ele pode ser usado de dia e de noite, e age para uma pele mais uniforme e iluminada. Além disso, sua fórmula leve é enriquecida com Ácido Hialurônico que ativa as células e Vitamina E, e reduz as marcas escurecidas em até 50% em 8 semanas de uso regular.

A marca desenvolveu o primeiro sérum concentrado com 1,5% de ácido hialurônico para o rosto e olhos, com efeito preenchedor imediato e progressivo. Com ácido hialurônico, peptídeo e água vulcânica de Vichy, o produto repõe até 100% da perda diária do ácido hialurônico na pele. Com uma textura leve e aquosa, o sérum possui rápida absorção deixando um toque macio. Sua embalagem contém um aplicador inovador, que garante alta precisão e liberação na dose exata de produto a ser aplicada, além de impedir que o produto entre em contato com o ambiente externo.

O novo batom metalizado/ da linha Una possui fórmula cremosa e vegana com partículas uniformemente distribuídas que refletem a luz, produzindo um sofisticado acabamento metalizado. O resultado desse reflexo é a aparência de lábios mais volumosos, preenchidos por cores inéditas e altamente pigmentadas. O produto ainda tem uma exclusiva combinação de partículas peroladas, uniformemente distribuídas que refletem a luz, gerando um sofisticado efeito metalizado.

Produzido com os ativos Silício Orgânico, Peptídeos de Colágeno, Biotina, Zinco, Selênio, Vitamina C, Vitamina E, Ácido Pantotênico e Magnésio, o produto é indicado no tratamento intensivo voltado para o crescimento e fortalecimento capilar e na prevenção da queda, do enfraquecimento e do envelhecimento dos fios. A suplementação capilar serve para repor componentes que são essenciais para que o fio cresça e permaneça saudável.

Após seis anos de pesquisa e desenvolvimento e 12 estudos de eficácia, a marca lança Nutrel CC Cream, cuidado multifuncional diário para peles sensíveis e sensibilizadas. O produto combate o estresse da pele, protege dos raios UV, neutraliza a reatividade e vermelhidão, uniformiza a tonalidade da pele com cobertura natural de imperfeições, poros e sinais de expressão. Sua fórmula oil-free com Extrato de Perpétua e Naringenina é uma associação inovadora de origem natural.

Ela intensifica a proteção da pele oleosa. Aliando a tecnologia de limpeza micelar a um complexo de ativos antioleosidade, o produto está disponível para se encaixar em qualquer rotina. A fórmula possui um alto poder de limpeza, que imediatamente remove as impurezas, resquícios de maquiagem e oleosidade, mas também, com o seu uso contínuo, dia após dia, controla a produção de óleo e auxilia na diminuição do tamanho dos poros. Pensando na integridade da pele, o produto foi elaborado com 99,3% de ingredientes naturais e possui pH fisiológico.

A fragrância buscou inspiração no movimento das Florestas Urbanas e no verde das folhas da Costela-de-Adão para trazer uma pirâmide olfativa fresca e potente, ideal para sentir o frescor energizante da natureza todos os dias, onde estiver. As notas aromáticas da sálvia, folha de violeta e gengibre foram combinadas com vetiver e âmbar em um desodorante colônia capaz de proporcionar uma dose diária revigorante de natureza. A novidade traz o acorde energy, ingrediente comprovado pela neurociência por despertar a sensação de energia que a natureza traz.

A marca lança a bruma para refrescar e hidratar a pele. Ela conta com ativos que protegem a pele da luz azul e auxilia na criação de uma película protetora contra a poluição. A linha também conta com o hidratante facial, desenvolvido com alta concentração de água e blend de berries, que estimulam a hidratação natural da pele.

A marca acaba de trazer ao Brasil a coleção Spiced Edition com cinco novas variações do tom vermelho, que vão desde o clássico até os mais autênticos, que transbordam a originalidade e a liberdade da mulher. O produto tem até 16 horas de duração, livre de retoques, sem borrar e nem transferir. Apresenta o aplicador em formato de flecha que se adequa à forma dos lábios, conferindo a quantidade ideal de produto para uma cobertura perfeita em uma só passada, com fácil aplicação.

A marca lança o primer hidratante da linha Care, que ameniza poros e auxilia no acabamento suavizado. Desenvolvido com as tecnologias do ácido hialurônico, que preenche linhas finas e proporciona viço ao rosto, a novidade uniformiza o tom da pele, mesmo antes da aplicação da base e facilita na espalhabilidade das demais camadas de produtos, além de auxiliar na durabilidade aliada a uma textura sedosa e acetinada. O produto ressalta a luminosidade da pele oferecendo uma cobertura e finalização mais natural.

A Wella Professionals traz ao mercado a linha premium de tratamento Color Motion+, que tem como benefício principal o chamado ‘Poder dos 3’: proteção da cor, brilho intenso e cabelos mais fortes da raiz às pontas. O efeito chega a durar oito semanas após a aplicação. A linha é composta por quatro produtos: shampoo, condicionador, máscara e um tratamento especial para salão, o Pre-Color Treatment. O shampoo ajuda a preservar a cor e proporcionar brilho e suavidade aos fios.

A marca relança sua linha do item de maquiagem mais popular e vendido do mundo, apresentando a nova coleção de batons Ultra. Totalmente reformulados, os produtos chegam com formato ultrapreciso, renovação de fórmula e fragrância. Além de 60 cores em quatro acabamentos diferentes, todos contam com a exclusiva tecnologia True Color, que garante a cor vista na bala mantenha a mesma cobertura diretamente nos lábios. Os batons possuem uma mistura de óleos que desliza facilmente deixando sensação de conforto nos lábios, além de FPS 15 e ingredientes que tratam os lábios.

Tendo os óleos botânicos como diferencial em sua fórmula, a novidade na linha de sabonetes líquidos chega para transformar a hora do banho em um momento especial de autocuidado e reconexão, através de ingredientes naturais. A linha traz textura e fragrâncias premium e inéditas, e fórmula que, além de nutrir a pele durante o banho, ajuda a manter a hidratação natural. É vendido nas versões de Abacate e Íris (Sensação Nutritiva) e Figo e Orquídea Branca (Sensação Refrescante).

A novidade possui uma textura amanteigada que facilita a aplicação e absorção. O produto é indicado para cabelos ressecados, porosos, danificados e que precisam de uma revitalização capilar. Os ativos presentes no lançamento são combinações de componentes que ajudam a promover a saúde dos fios, como: óleo de buriti, óleo de semente de crambe, óleo de babaçu, manteiga de cupuaçu, manteiga de murumuru e proteína de amêndoa doce. O mix colabora com as inúmeras necessidades dos cabelos.

A marca amplia a linha Lowell Ends com o Xampu Regenerador e a Máscara Diária para quem deseja ter um cabelo longo e saudável. Desenvolvida a partir da tecnologia Polar Rose + Filler 18, os produtos fortalecem e dão resistência, inibindo a quebra e prevenindo o surgimento de pontas duplas indesejadas, além de combater a rigidez sem deixar os fios pesados. O regenerador dos fios recupera instantaneamente as pontas duplas ou danificadas, além de promover selagem imediata, controle de frizz, toque acetinado e brilho intenso. Oferece muita versatilidade na rotina capilar, pode ser usado no cabelo úmido ou seco e ser reaplicado quantas vezes quiser.

A marca se inspirou na sabedoria do povo oriental para criar este sabonete líquido com perfumação Oriental Gourmand que proporciona uma sensação de otimismo e confiança a quem usa.

A marca lança coleção especial de esmaltes para Dia dos Namorados com mensagens de amor-próprio. São seis tons de 6 vermelhos inéditos, sendo cinco tons cremosos e um especial com acabamento glitter.

A Nutriex anuncia uma nova e exclusiva parceria de licenciamento com o UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo. A nova linha apresenta xampu 2 em 1, duas opções de fragrância de Desodorante Antitranspirante Aerossol e Arnica em Gel, voltados para o cuidado masculino. O desodorante aerossol conta com 48 horas de proteção intensa, possui tecnologia invisible – que não mancha e nem deixa resíduo nas roupas –, inibe odores causados pela transpiração, além de possibilitar o conforto do jato com toque seco, ação hidratante e livre de álcool e triclosan.

Yves Saint Laurent Beauté traz ao Brasil o Y Eau de Parfum, uma versão mais forte e intensa de Y EDT. Desenvolvida pelo perfumista Dominique Ropion, a fragrância profunda, fresca e masculina foi construída em torno de uma estrutura fougère, uma das famílias mais predominantes nas fragrâncias masculinas, acentuando o fougère branco e preto, e contrastando com notas cítricas e aromáticas seguidas por notas amadeiradas e sensuais.