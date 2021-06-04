20 lançamentos de beleza: séruns, batons, água micelar, perfumes e mais

Para os apaixonados por produtos de beleza, junho está recheado de lançamentos. A Nivea, por exemplo, apresenta a maior novidade dos últimos anos nos seus produtos: a linha Cellular Luminous630 Antispot que atua contra as marcas escurecidas na pele do rosto. Foram mais de 10 anos de pesquisa e milhares de mulheres testadas. A molécula de melhor performance foi a de número 630, que foi patenteada e originou o nome do produto.
A Vichy lança o sérum antirrugas que repõe até 100% da perda diária de ácido hialurônico da pele. Já a farmacêutica capixaba Cristal Bastos criou um suplemento capilar capaz de manter a saúde do couro cabeludo. “Com base na experiência em tratamentos capilares e nas queixas mais comuns, desenvolvemos o nosso próprio suplemento”, afirma. Tem ainda as novas cores e texturas de batons, os lançamentos de perfumes e de make. A vitrine tem só produtinhos de beleza que todo mundo adora. Vem ver as novidades!
Bruma Nutri Fresh, da linha Niina Secrets Eudora
Após realizar pesquisas com mais de 50 mil moléculas testadas para encontrar a fórmula perfeita capaz de diminuir as marcas escurecidas da pele do rosto, a marca lança a linha Cellular Luminous630 Antispot, com o poder de agir em nível celular na causa das marcas escurecidas: o acúmulo de melanina. O sérum possui a finalidade de reduzir marcas escurecidas causadas pelo sol e pela idade, uniformizar seu tom e prevenir o reaparecimento, deixando a pele com mais luminosidade. Ele pode ser usado de dia e de noite, e age para uma pele mais uniforme e iluminada. Além disso, sua fórmula leve é enriquecida com Ácido Hialurônico que ativa as células e Vitamina E, e reduz as marcas escurecidas em até 50% em 8 semanas de uso regular.
A marca desenvolveu o primeiro sérum concentrado com 1,5% de ácido hialurônico para o rosto e olhos, com efeito preenchedor imediato e progressivo. Com ácido hialurônico, peptídeo e água vulcânica de Vichy, o produto repõe até 100% da perda diária do ácido hialurônico na pele. Com uma textura leve e aquosa, o sérum possui rápida absorção deixando um toque macio. Sua embalagem contém um aplicador inovador, que garante alta precisão e liberação na dose exata de produto a ser aplicada, além de impedir que o produto entre em contato com o ambiente externo.
O novo batom metalizado/ da linha Una possui fórmula cremosa e vegana com partículas uniformemente distribuídas que refletem a luz, produzindo um sofisticado acabamento metalizado. O resultado desse reflexo é a aparência de lábios mais volumosos, preenchidos por cores inéditas e altamente pigmentadas. O produto ainda tem uma exclusiva combinação de partículas peroladas, uniformemente distribuídas que refletem a luz, gerando um sofisticado efeito metalizado.
Produzido com os ativos Silício Orgânico, Peptídeos de Colágeno, Biotina, Zinco, Selênio, Vitamina C, Vitamina E, Ácido Pantotênico e Magnésio, o produto é indicado no tratamento intensivo voltado para o crescimento e fortalecimento capilar e na prevenção da queda, do enfraquecimento e do envelhecimento dos fios. A suplementação capilar serve para repor componentes que são essenciais para que o fio cresça e permaneça saudável.
Após seis anos de pesquisa e desenvolvimento e 12 estudos de eficácia, a marca lança Nutrel CC Cream, cuidado multifuncional diário para peles sensíveis e sensibilizadas. O produto combate o estresse da pele, protege dos raios UV, neutraliza a reatividade e vermelhidão, uniformiza a tonalidade da pele com cobertura natural de imperfeições, poros e sinais de expressão. Sua fórmula oil-free com Extrato de Perpétua e Naringenina é uma associação inovadora de origem natural.
Ela intensifica a proteção da pele oleosa. Aliando a tecnologia de limpeza micelar a um complexo de ativos antioleosidade, o produto está disponível para se encaixar em qualquer rotina. A fórmula possui um alto poder de limpeza, que imediatamente remove as impurezas, resquícios de maquiagem e oleosidade, mas também, com o seu uso contínuo, dia após dia, controla a produção de óleo e auxilia na diminuição do tamanho dos poros. Pensando na integridade da pele, o produto foi elaborado com 99,3% de ingredientes naturais e possui pH fisiológico.
A fragrância buscou inspiração no movimento das Florestas Urbanas e no verde das folhas da Costela-de-Adão para trazer uma pirâmide olfativa fresca e potente, ideal para sentir o frescor energizante da natureza todos os dias, onde estiver. As notas aromáticas da sálvia, folha de violeta e gengibre foram combinadas com vetiver e âmbar em um desodorante colônia capaz de proporcionar uma dose diária revigorante de natureza. A novidade traz o acorde energy, ingrediente comprovado pela neurociência por despertar a sensação de energia que a natureza traz.
A marca lança a bruma para refrescar e hidratar a pele. Ela conta com ativos que protegem a pele da luz azul e auxilia na criação de uma película protetora contra a poluição. A linha também conta com o hidratante facial, desenvolvido com alta concentração de água e blend de berries, que estimulam a hidratação natural da pele.
A marca acaba de trazer ao Brasil a coleção Spiced Edition com cinco novas variações do tom vermelho, que vão desde o clássico até os mais autênticos, que transbordam a originalidade e a liberdade da mulher. O produto tem até 16 horas de duração, livre de retoques, sem borrar e nem transferir. Apresenta o aplicador em formato de flecha que se adequa à forma dos lábios, conferindo a quantidade ideal de produto para uma cobertura perfeita em uma só passada, com fácil aplicação.
A marca lança o primer hidratante da linha Care, que ameniza poros e auxilia no acabamento suavizado. Desenvolvido com as tecnologias do ácido hialurônico, que preenche linhas finas e proporciona viço ao rosto, a novidade uniformiza o tom da pele, mesmo antes da aplicação da base e facilita na espalhabilidade das demais camadas de produtos, além de auxiliar na durabilidade aliada a uma textura sedosa e acetinada. O produto ressalta a luminosidade da pele oferecendo uma cobertura e finalização mais natural.
A Wella Professionals traz ao mercado a linha premium de tratamento Color Motion+, que tem como benefício principal o chamado ‘Poder dos 3’: proteção da cor, brilho intenso e cabelos mais fortes da raiz às pontas. O efeito chega a durar oito semanas após a aplicação. A linha é composta por quatro produtos: shampoo, condicionador, máscara e um tratamento especial para salão, o Pre-Color Treatment. O shampoo ajuda a preservar a cor e proporcionar brilho e suavidade aos fios.
A marca relança sua linha do item de maquiagem mais popular e vendido do mundo, apresentando a nova coleção de batons Ultra. Totalmente reformulados, os produtos chegam com formato ultrapreciso, renovação de fórmula e fragrância. Além de 60 cores em quatro acabamentos diferentes, todos contam com a exclusiva tecnologia True Color, que garante a cor vista na bala mantenha a mesma cobertura diretamente nos lábios. Os batons possuem uma mistura de óleos que desliza facilmente deixando sensação de conforto nos lábios, além de FPS 15 e ingredientes que tratam os lábios.
Tendo os óleos botânicos como diferencial em sua fórmula, a novidade na linha de sabonetes líquidos chega para transformar a hora do banho em um momento especial de autocuidado e reconexão, através de ingredientes naturais. A linha traz textura e fragrâncias premium e inéditas, e fórmula que, além de nutrir a pele durante o banho, ajuda a manter a hidratação natural. É vendido nas versões de Abacate e Íris (Sensação Nutritiva) e Figo e Orquídea Branca (Sensação Refrescante).
A novidade possui uma textura amanteigada que facilita a aplicação e absorção. O produto é indicado para cabelos ressecados, porosos, danificados e que precisam de uma revitalização capilar. Os ativos presentes no lançamento são combinações de componentes que ajudam a promover a saúde dos fios, como: óleo de buriti, óleo de semente de crambe, óleo de babaçu, manteiga de cupuaçu, manteiga de murumuru e proteína de amêndoa doce. O mix colabora com as inúmeras necessidades dos cabelos.
A marca amplia a linha Lowell Ends com o Xampu Regenerador e a Máscara Diária para quem deseja ter um cabelo longo e saudável. Desenvolvida a partir da tecnologia Polar Rose + Filler 18, os produtos fortalecem e dão resistência, inibindo a quebra e prevenindo o surgimento de pontas duplas indesejadas, além de combater a rigidez sem deixar os fios pesados. O regenerador dos fios recupera instantaneamente as pontas duplas ou danificadas, além de promover selagem imediata, controle de frizz, toque acetinado e brilho intenso. Oferece muita versatilidade na rotina capilar, pode ser usado no cabelo úmido ou seco e ser reaplicado quantas vezes quiser.
A marca se inspirou na sabedoria do povo oriental para criar este sabonete líquido com perfumação Oriental Gourmand que proporciona uma sensação de otimismo e confiança a quem usa.
A marca lança coleção especial de esmaltes para Dia dos Namorados com mensagens de amor-próprio. São seis tons de 6 vermelhos inéditos, sendo cinco tons cremosos e um especial com acabamento glitter.
A Nutriex anuncia uma nova e exclusiva parceria de licenciamento com o UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo. A nova linha apresenta xampu 2 em 1, duas opções de fragrância de Desodorante Antitranspirante Aerossol e Arnica em Gel, voltados para o cuidado masculino. O desodorante aerossol conta com 48 horas de proteção intensa, possui tecnologia invisible – que não mancha e nem deixa resíduo nas roupas –, inibe odores causados pela transpiração, além de possibilitar o conforto do jato com toque seco, ação hidratante e livre de álcool e triclosan.
Yves Saint Laurent Beauté traz ao Brasil o Y Eau de Parfum, uma versão mais forte e intensa de Y EDT. Desenvolvida pelo perfumista Dominique Ropion, a fragrância profunda, fresca e masculina foi construída em torno de uma estrutura fougère, uma das famílias mais predominantes nas fragrâncias masculinas, acentuando o fougère branco e preto, e contrastando com notas cítricas e aromáticas seguidas por notas amadeiradas e sensuais.
O item une maquiagem e skincare em um só produto, com fórmula enriquecida com ácido hialurônico e ação cooling, que deixa a pele geladinha e revigorada. As propriedades da bruma também proporcionam uma pele sequinha por até oito horas, além de aumentar a durabilidade da maquiagem. O novo lançamento da linha tem ainda máscara de cílios, iluminador e blush.