Domingo (13/06) contará com show virtual de Gilberto Gil e Juliette

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MÚSICA
Gilberto Gil e Juliette
A apresentação junina ocorre às 18h, com transmissão no Globoplay (aberto para não assinantes) e no Mutshow.
Áurea Martins
A cantora se apresenta às 19h30, no canal no YouTube do Teatro Rival Refit.
Zé Alexanddre
O cantor vencedor do "The Voice +" se apresenta às 19h, em seu canal no YouTube.
André Prando
O cantor faz a sua tradicional live de domingo, às 20h, em seu canal no YouTube. No repertório, canções autorais.
Roda de Samba com Trio
Som ao vivo, às 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640 - Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Maratona do Bem
O live concert da Camerata Sesi com início às 19h do sábado (12) e final às 19h do domingo (13) visa arrecadar doações para compra de cestas básicas. A Apresentação que totaliza 24h conta com a participação de André Prando, Marco Cypreste, Dona Fran, Laís Rocha, Sandrera, nano Viana, Elaine Vieira, Kamila Grabril, Ekaterina Bassmertnova e Companhia de Dança de Portugal. Sua transmissão será feita no canal no YouTube da Orquestra Camerata Sesi.
TEATRO
1º Mostra de Teatro on-line APTI
Nos dias 12 e 13 de junho a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "Um Segundo e Meio", com Marcello Airoldi, e "Hotel Mariana", com Angela Barros e outros, em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Sangue No Olho
Espetáculo virtual com adaptação e direção de Delson Antunes. Seu elenco conta com Letícia Abadia, Anna França, Chico Sant´Anna e Iuri Saraiva. Temporada: 4, 5,6, 11, 12 e 13 de junho, sextas e sábado, às 20h; domingos, às 18h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Uma Peça Para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Romeu & Julieta (e Rosalina)
Espetáculo virtual com atuação de Julia Rabello. Curta exibição: 12 e 13 de junho. Sua transmissão ainda não tem local definido pela organização. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.