Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi detido na última sexta-feira (17) enquanto utilizava um "gato" de energia diretamente em um poste da rede pública para recarregar seu carro elétrico. A cena inusitada foi flagrada pela Guarda de Vitória, no bairro Santa Marta.





Vídeos gravados por testemunhas mostram o veículo conectado à fiação em plena via pública. Ao ser abordado, o condutor — que não teve o nome revelado — confessou que comprou o automóvel há dois anos e utilizava o poste próximo à sua residência para furtar energia há pelo menos sete meses.





O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica, mas pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.