Governo libera nesta segunda (15) abono do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto

SÃO PAULO - O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) libera nesta segunda (15) o quinto lote do PIS e do Pasep aos trabalhadores dos setores público e privado nascidos em julho e agosto.
Profissionais com carteira assinada e servidores públicos inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente em pelo menos 30 dias de 2024 e recebido até em média até R$ 2.765,93 mensais têm direito ao benefício. O cadastro, pelo empregador, das informações corretas do trabalhador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) também é exigido.
O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou 12 meses em 2024 tem direito a um salário mínimo (R$ 1.621). Os outros beneficiários receberão de maneira proporcional aos meses trabalhados. O pagamento segue calendário iniciado em fevereiro e os recursos poderão ser sacados até 30 de dezembro deste ano.
As consultas sobre valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br.
QUEM TEM DIREITO AO ABONO SALARIAL EM 2026?
Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2024 e estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e receberam, em média, até R$ 2.765,93 por mês.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP EM 2026
Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro
Nascidos em fevereiro: 16 de março
Nascidos em março e abril: 15 de abril
Nascidos em maio e junho: 15 de maio
Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto
O calendário foi aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). As datas foram propostas pelo MTE e definidas após deliberação com outros órgãos do governo federal.
COMO CONSULTAR O PIS/PASEP?
Pela internet
- Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br"
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site
- Em seguida, clique em "Abono Salarial"
- Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício
Pelo aplicativo
- No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha.
- Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.
- Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial".
- Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Quem tem conta-corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito automaticamente. Trabalhadores sem conta poderão sacar os valores em agências, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.
COMO FUNCIONA O PAGAMENTO DO PASEP?
O Pasep é pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos. Clientes do banco recebem o valor diretamente na conta. Quem não tem conta deve procurar uma agência do Banco do Brasil para sacar o benefício, levando documento de identificação com foto.