Governo libera nesta segunda (15) abono do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto

SÃO PAULO - O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) libera nesta segunda (15) o quinto lote do PIS e do Pasep aos trabalhadores dos setores público e privado nascidos em julho e agosto.

Profissionais com carteira assinada e servidores públicos inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente em pelo menos 30 dias de 2024 e recebido até em média até R$ 2.765,93 mensais têm direito ao benefício. O cadastro, pelo empregador, das informações corretas do trabalhador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) também é exigido.

Beneficiários que cumprirem os requisitos poderão ter acesso ao abono salarial a partir desta segunda Arquivo

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou 12 meses em 2024 tem direito a um salário mínimo (R$ 1.621). Os outros beneficiários receberão de maneira proporcional aos meses trabalhados. O pagamento segue calendário iniciado em fevereiro e os recursos poderão ser sacados até 30 de dezembro deste ano.

As consultas sobre valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br.

QUEM TEM DIREITO AO ABONO SALARIAL EM 2026?

Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2024 e estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e receberam, em média, até R$ 2.765,93 por mês.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP EM 2026

Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 16 de março

Nascidos em março e abril: 15 de abril

Nascidos em maio e junho: 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: 15 de junho

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto

O calendário foi aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). As datas foram propostas pelo MTE e definidas após deliberação com outros órgãos do governo federal.

COMO CONSULTAR O PIS/PASEP?

Pela internet

Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br" Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site Em seguida, clique em "Abono Salarial" Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício

Pelo aplicativo

No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site. Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial". Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.

COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Quem tem conta-corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito automaticamente. Trabalhadores sem conta poderão sacar os valores em agências, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

COMO FUNCIONA O PAGAMENTO DO PASEP?