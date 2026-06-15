AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Governo libera nesta segunda (15) abono do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto
PIS/Pasep

Governo libera nesta segunda (15) abono do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto

Pagamentos do PIS serão feitos pela Caixa; servidores públicos recebem o Pasep pelo Banco do Brasil

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 10:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2026 às 10:28
SÃO PAULO - O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) libera nesta segunda (15) o quinto lote do PIS e do Pasep aos trabalhadores dos setores público e privado nascidos em julho e agosto.
Profissionais com carteira assinada e servidores públicos inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente em pelo menos 30 dias de 2024 e recebido até em média até R$ 2.765,93 mensais têm direito ao benefício. O cadastro, pelo empregador, das informações corretas do trabalhador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) também é exigido.
Beneficiários que cumprirem os requisitos poderão ter acesso ao abono salarial a partir desta segunda Arquivo
O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou 12 meses em 2024 tem direito a um salário mínimo (R$ 1.621). Os outros beneficiários receberão de maneira proporcional aos meses trabalhados. O pagamento segue calendário iniciado em fevereiro e os recursos poderão ser sacados até 30 de dezembro deste ano.
As consultas sobre valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br.
QUEM TEM DIREITO AO ABONO SALARIAL EM 2026?
Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2024 e estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e receberam, em média, até R$ 2.765,93 por mês.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP EM 2026
Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro
Nascidos em fevereiro: 16 de março
Nascidos em março e abril: 15 de abril
Nascidos em maio e junho: 15 de maio
Nascidos em julho e agosto: 15 de junho
Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho
Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto
O calendário foi aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). As datas foram propostas pelo MTE e definidas após deliberação com outros órgãos do governo federal.
COMO CONSULTAR O PIS/PASEP?
Pela internet
  1. Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br"
  2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site 
  3. Em seguida, clique em "Abono Salarial"
  4. Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício
Pelo aplicativo
  1. No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha. 
  2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo neste site.
  3. Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial".
  4. Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Quem tem conta-corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito automaticamente. Trabalhadores sem conta poderão sacar os valores em agências, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.
COMO FUNCIONA O PAGAMENTO DO PASEP?
O Pasep é pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos. Clientes do banco recebem o valor diretamente na conta. Quem não tem conta deve procurar uma agência do Banco do Brasil para sacar o benefício, levando documento de identificação com foto.

Leia mais 

Aeroporto de Vitória deve receber primeiro voo direto da Argentina em outubro

Robôs e cadeira de rodas sustentável chamam atenção em feira de inovação no ES

Inflação cai na Grande Vitória, mas conta do supermercado ainda pesa no bolso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PIS/Pasep Abono Salarial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor e produtor musical Oliver Tree morreu em acidente de helicóptero no Rio de Janeiro. Na imagem, cena do clipe da música 'Life Goes On'
Ex-namorada de Oliver Tree, Melanie Martinez lamenta morte do cantor em postagem nas redes sociais
Caminhão atinge casa no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão desce ladeira, quebra muro e invade casa em Cachoeiro
Caso aconteceu no bairro Maria das Graças
Cachorro é resgatado após ficar preso entre dois muros em Colatina; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados