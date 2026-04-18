Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha

Um homem foi preso por bater na companheira por volta de 00h40 da madrugada de sábado (18) em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que a agressão começou após ela chamá-lo para entrar em casa. A mulher disse ainda que ele não gostou do pedido e começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e, depois, a trancou no quarto.
A equipe militar que esteve no local da agressão identificou machucados no cotovelo esquerdo e no dedão do pé direito da mulher. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima.
Uma adolescente de 17 anos, prima da vítima, tentou impedir o espancamento, mas o homem desferiu um soco no ombro esquerdo da garota.