Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

A Justiça do Espírito Santo determinou a suspensão imediata do secretário municipal de Serviços Urbanos de São Gabriel da Palha, Fernando Oliveira, em resposta a uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPES). O agente está sendo investigado por suposta violência psicológica contra Jussara Lourrainy Frederico, então procuradora-geral do município do Noroeste do Estado.





A suspensão de Fernando Oliveira das atividades na Secretaria de Serviços Urbanos é parte de uma série de medidas aplicadas contra ele pelo juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, Roberto Wolff, em decisão assinada nesta sexta-feira (17). Ainda cabe recurso.





Além do afastamento imediato do cargo, a Justiça determinou a proibição de acesso a qualquer repartição pública municipal, a participação em eventos da prefeitura e o contato com a vítima, devendo manter distância mínima de 200 metros. O descumprimento das medidas pode levar à prisão preventiva.





Procurado pela reportagem, o secretário afirmou que não foi informado previamente sobre a decisão e que foi pego de surpresa. Disse ainda que o advogado dele vai recorrer e sustentar que o caso se trata de perseguição pessoal contra ele e contra o trabalho desenvolvido no município.





Segundo a decisão, há indícios suficientes de autoria e materialidade para a abertura da ação penal, com base em depoimentos, boletim de ocorrência e relatos de testemunhas do ocorrido. Em conversa com a reportagem de A Gazeta no fim da tarde desta sexta-feira (17), a agora ex-procuradora afirmou que, diante da tensão criada após os ataques sofridos, decidiu pedir exoneração do cargo. Ela teve o desligamento do Executivo municipal publicado no Diário Oficial da cidade na terça-feira (14).





Evitando dar mais detalhes sobre o ocorrido, a ex-procuradora afirmou que o episódio que gerou a denúncia se trata de algo pontual, uma vez que nunca havia se indisposto com o secretário em ocasiões anteriores. "Tem a ver com a insatisfação acerca de um parecer assinado por mim", disse.





Na denúncia, o MPES destaca que o parecer em questão se tratava de um ato administrativo analisado pela Procuradoria-Geral da prefeitura, cujo entendimento jurídico contrariava supostos interesses do secretário.





Apesar de a Justiça ter determinado a suspensão imediata do secretário, até a noite desta sexta-feira não havia confirmação oficial sobre o afastamento dele.





A Prefeitura de São Gabriel da Palha disse não ter sido formalmente notificada sobre a decisão, mas afirmou estar adotando as providências necessárias para a apuração dos fatos.





"Tão logo ocorra a regular notificação pelos meios oficiais, a Prefeitura adotará, com a máxima celeridade, todas as medidas administrativas cabíveis, em estrito cumprimento às determinações do Poder Judiciário". acrescenta a nota da prefeitura.