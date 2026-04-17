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Em São Gariel da Palha

Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Fernando Oliveira teria mandado procuradora "calar a boca", durante reunião na prefeitura; secretário afirma ser alvo de perseguição e diz que vai recorrer

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 20:45

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 abr 2026 às 20:45
Vista aérea de São Gabriel da Palha A Gazeta

A Justiça do Espírito Santo determinou a suspensão imediata do secretário municipal de Serviços Urbanos de São Gabriel da Palha, Fernando Oliveira, em resposta a uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPES). O agente está sendo investigado por suposta violência psicológica contra Jussara Lourrainy Frederico, então procuradora-geral do município do Noroeste do Estado.


A suspensão de Fernando Oliveira das atividades na Secretaria de Serviços Urbanos é parte de uma série de medidas aplicadas contra ele pelo juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, Roberto Wolff, em decisão assinada nesta sexta-feira (17). Ainda cabe recurso.


Além do afastamento imediato do cargo, a Justiça determinou a proibição de acesso a qualquer repartição pública municipal, a participação em eventos da prefeitura e o contato com a vítima, devendo manter distância mínima de 200 metros. O descumprimento das medidas pode levar à prisão preventiva.


Procurado pela reportagem, o secretário afirmou que não foi informado previamente sobre a decisão e que foi pego de surpresa. Disse ainda que o advogado dele vai recorrer e sustentar que o caso se trata de perseguição pessoal contra ele e contra o trabalho desenvolvido no município.


Segundo a decisão, há indícios suficientes de autoria e materialidade para a abertura da ação penal, com base em depoimentos, boletim de ocorrência e relatos de testemunhas do ocorrido. Em conversa com a reportagem de A Gazeta no fim da tarde desta sexta-feira (17), a agora ex-procuradora afirmou que, diante da tensão criada após os ataques sofridos, decidiu pedir exoneração do cargo. Ela teve o desligamento do Executivo municipal publicado no Diário Oficial da cidade na terça-feira (14).


Evitando dar mais detalhes sobre o ocorrido, a ex-procuradora afirmou que o episódio que gerou a denúncia se trata de algo pontual, uma vez que nunca havia se indisposto com o secretário em ocasiões anteriores. "Tem a ver com a insatisfação acerca de um parecer assinado por mim", disse.


Na denúncia, o MPES destaca que o parecer em questão se tratava de um ato administrativo analisado pela Procuradoria-Geral da prefeitura, cujo entendimento jurídico contrariava supostos interesses do secretário.


Apesar de a Justiça ter determinado a suspensão imediata do secretário, até a noite desta sexta-feira não havia confirmação oficial sobre o afastamento dele.


A Prefeitura de São Gabriel da Palha disse não ter sido formalmente notificada sobre a decisão, mas afirmou estar adotando as providências necessárias para a apuração dos fatos. 


"Tão logo ocorra a regular notificação pelos meios oficiais, a Prefeitura adotará, com a máxima celeridade, todas as medidas administrativas cabíveis, em estrito cumprimento às determinações do Poder Judiciário". acrescenta a nota da prefeitura.

Episódio ocorreu quando procuradora estava grávida, afirma MP

De acordo com o Ministério Público, o caso ocorreu em outubro de 2025, durante uma reunião na prefeitura. O secretário teria gritado com a procuradora, mandado que ela “calasse a boca” e deixasse a sala, em atitude considerada intimidatória e constrangedora. A vítima estava grávida de 37 semanas na ocasião.


A denúncia aponta que a conduta causou abalo emocional e teria como objetivo desestabilizar a atuação profissional da procuradora, configurando, em tese, os crimes de constrangimento ilegal e violência psicológica contra a mulher.


Ao analisar o caso, o juiz destacou o risco de o investigado usar o cargo para intimidar servidores ou cometer novas infrações. Também mencionou registros anteriores de comportamento agressivo dele.


Atualização

27/04/2026

O texto foi atualizado com nota enviada pela Prefeitura de São Gabriel da Palha.

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