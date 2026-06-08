Dia dos Namorados: veja lista com mais de 30 jantares em restaurantes do ES

Banzai Dekki - Na noite do dia 12, das 19h às 23h30, o restaurante servirá um menu temático com couvert, entrada, prato e sobremesa a R$ 275 por pessoa (sem bebidas). Kushiyaki de cupim, demi glace, purê de cará e mostarda; arroz de porquinho crocante e lulinhas na brasa e massa fresca ao molho de cogumelos com alho negro são as opções de principal. Reservas: (27) 99294-2404. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki.





Caçarola Bistrot - O restaurante criou três cardápios temáticos, que estarão disponíveis no jantar dos dias 11, 12 e 13 de junho. A opção de R$ 198 por pessoa (sem bebidas) inclui musse de foie gras (entrada) e arroz de pato (prato). Na modalidade de R$ 242, a entrada são figos, queijo de cabra e a textura crocante do crispy de presunto cru, seguida pelo clássico steak au poivre vert como principal. O menu de R$ 293 por pessoa (sem bebidas) vem com salmão defumado com coalhada fresca, ovas e limão siciliano, e na sequência risoto de camarão com limão siciliano e aroeira. Os três menus também incluem uma sobremesa à escolha, entre elas o clássico crème brûlée. Reservas: (27) 99993-3773. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.





Casa Chocolateria Brasil - O espaço vai abrir no dia 12, às 18h30, com um menu temático composto de entrada + prato + sobremesa a R$ 260 por pessoa (bebidas à parte). Croqueta de ossobuco com aioli trufado, arroz caldoso de polvo e gelato de pipoca com brigadeiro e caramelo salgado estão entre as escolhas na carta. Reservas: (27) 99507-3130. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @chocolateriabrasil.