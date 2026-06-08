Dia dos Namorados: veja lista com mais de 30 jantares em restaurantes do ES

Cardápios especiais, decoração temática e trilha sonora romântica farão parte da comemoração do Dia dos Namorados em diversos restaurantes capixabas. Se você pretende jantar fora de casa na sexta-feira, 12 de junho, mas ainda não sabe aonde levar o seu amor, HZ traz mais de 30 sugestões para curtir na Grande Vitória, no interior e nas montanhas.
A seleção inclui jantares completos com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 170 por pessoa, e hotéis com eventos temáticos e desconto na hospedagem também fazem parte da lista. Confira!
Cozinha italiana
Bontà Forno e Cucina - Nos dias 11 e 12 de junho, a casa servirá dois menus fechados (entrada + pizza + sobremesa/R$ 189 por pessoa), sendo um deles vegano. No menu tradicional, destaque para a entrada de miniburrata com azedinha, tomate seco, farofa de pão frito e glassa de aceto balsâmico. Como prato principal, é possível escolher qualquer uma das pizzas do cardápio, e na sobremesa as opções são Cremino al Tiramisù e cannoli de chocolate e pistache com gelato de fior di latte. Reservas: até 08/06 pelo (27) 99946-7066. Prainha, Vila Velha. Mais informações: @bontafornoecucina.
Figata Praia do Canto - As sugestões criadas pelos chefs para a data são filé grelhado com molho madeira e bacon acompanhado de arroz piamontese e noisette de batata (R$ 119) e tilápia com molho pesto e risoto de brócolis e camarão (R$ 119), ambos individuais. O cardápio tradicional também estará disponível no Dia dos Namorados. Não aceitará reservas. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @figata.br.
Figata Shopping Vitória - Filé mignon ao molho poivre com risoto d'Italia (R$ 119, individual), Camarão VG com arroz cremoso de salmão e abacaxi flambado (R$ 169, individual) e brownie recheado de doce de leite com cream cheese (R$ 49) são as sugestões da casa para a data. O cardápio tradicional também estará disponível. Não aceitará reservas. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @figata.br.
Cantina La Rústica - O jantar do Dia dos Namorados custará R$ 179 por pessoa (sem bebidas), com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa à escolha. Risoto de camarão, tiramisù, cacio e pepe e nhoque com filé ao molho de jabuticaba estão entre as opções definidas para a noite. Atendimento por ordem de chegada, a partir das 18h30. Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @larusticacantina.
Marinato Cucina - O menu criado para a data sairá a R$ 219,90 por pessoa (sem bebidas), incluindo uma entrada, um prato e uma sobremesa à escolha. As opções de principal serão filé mignon gratinado com ravióli de pera e gorgonzola e filé de peixe assado com risoto de limão siciliano. Reservas até 19h, e após esse horário o atendimento será por ordem de chegada. Parque das Castanheiras, Vila Velha. Mais informações: @marinatocucina.
Nonna Barberina - Composto de uma entrada, um prato e uma sobremesa à escolha, o menu da casa para o Dia dos Namorados custará R$ 240 por pessoa (sem bebidas). Curry de lula com focaccia, risoto de porchetta, lasanha de fraldinha na cerveja preta e torta basca de amendoim estão entre os itens selecionados para a ocasião. Harmonização com vinhos: R$ 70. Reservas para 18h30 e 20h30, no (27) 98117-1009. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nonnabarberina.
Cardápios autorais
Alas Restaurante - Com seis etapas, o menu degustação para o Dia dos Namorados custará R$ 390 por pessoa (sem bebidas) e será servido somente com reserva, a partir das 19h. Camarão VG ao crocante de tomate, peixe do dia na brasa acompanhado de aspargos frescos, paleta de cordeiro com legumes e queijo no papelote e torta de laranja com sorvete de creme farão parte do jantar. Reservas: (27) 97400-9011. Santa Luiza, Vitória. Mais informações: @alasrestaurante.
Banzai Dekki - Na noite do dia 12, das 19h às 23h30, o restaurante servirá um menu temático com couvert, entrada, prato e sobremesa a R$ 275 por pessoa (sem bebidas). Kushiyaki de cupim, demi glace, purê de cará e mostarda; arroz de porquinho crocante e lulinhas na brasa e massa fresca ao molho de cogumelos com alho negro são as opções de principal. Reservas: (27) 99294-2404. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki.
Caçarola Bistrot - O restaurante criou três cardápios temáticos, que estarão disponíveis no jantar dos dias 11, 12 e 13 de junho. A opção de R$ 198 por pessoa (sem bebidas) inclui musse de foie gras (entrada) e arroz de pato (prato). Na modalidade de R$ 242, a entrada são figos, queijo de cabra e a textura crocante do crispy de presunto cru, seguida pelo clássico steak au poivre vert como principal. O menu de R$ 293 por pessoa (sem bebidas) vem com salmão defumado com coalhada fresca, ovas e limão siciliano, e na sequência risoto de camarão com limão siciliano e aroeira. Os três menus também incluem uma sobremesa à escolha, entre elas o clássico crème brûlée. Reservas: (27) 99993-3773. Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.
Casa Chocolateria Brasil - O espaço vai abrir no dia 12, às 18h30, com um menu temático composto de entrada + prato + sobremesa a R$ 260 por pessoa (bebidas à parte). Croqueta de ossobuco com aioli trufado, arroz caldoso de polvo e gelato de pipoca com brigadeiro e caramelo salgado estão entre as escolhas na carta. Reservas: (27) 99507-3130. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @chocolateriabrasil.
Daju Bistrô - Abrirá à noite no dia 12/06, a partir das 19h, especialmente para o jantar de Dia dos Namorados, com um menu à la carte exclusivo. Dele fazem parte entradas como croqueta capixaba com maionese de coentro (R$ 45/para compartilhar) e creme de baroa com queijo azul e mix de cogumelos (R$ 42). Entre os pratos principais, destacam-se o tournedor de filé ao demi-glace com nhoque frito e nuvem de parmesão (R$ 120, individual) e o peixe do dia grelhado com creme de pupunha, farofa de camarão com amêndoas e baby folhas (R$ 120, individual). De sobremesa, uma opção é a cocada brûlée com gelato de baunilha e coco tostado (R$ 42). Reservas: (27) 99931-7910. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro.
Dezo Bar e Cozinha - No dia 12, o restaurante abrirá para o jantar com um menu degustação de seis etapas a R$ 498 por casal (bebidas à parte). Bao de camarão crocante, maionese de layu, picles de pepino, amendoim torrado, coentro e limão-cravo; raviolo gigante de ricota, espinafre e gema mole, servido com molho cacio e pepe e demi-glace; peixe na brasa, purê de couve-flor tostada, ratatouille e beurre blanc; e wagyu na brasa, batata dominó, cebola caramelizada lentamente e demi-glace de vinho tinto estão entre as criações para a noite. Reservas para 18h30 e 21h no (27) 99936-8672. Centro, Ibiraçu. Mais informações: @dezobar.
Eugênio Cozinha e Bar - Um menu de quatro etapas a R$ 260 por pessoa (sem bebidas) foi criado especialmente para o jantar do dia 12, que será servido das 18h às 23h. Ostras com pepino e caviar de mostarda, crudo de peixe com maracujá, bao de camarão ao estilo vietnamita e lula fresca grelhada com arroz cremoso de tomate estão entre as opções. Reservas: (27) 99664-2597. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @cozinhaeugenio.
d'Bem - O restaurante abrirá à noite no dia 12 de junho, das 18h30 às 21h30, com um jantar especial a R$ 620 por casal (entrada + prato + sobremesa, sem bebidas). Entre as pedidas do menu, que conta com opções vegetarianas, estão espetinho de camarão com vinagrete de maracujá e coentro; jambalaya cremoso de alcachofra, queijo camembert, alho negro e amêndoas servido com medalhão de mignon ao demi-glace; e jambalaya de camarão ao curry com banana-da-terra grelhada e crocante de castanhas. Reservas: (27) 99316-0253. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @dbemcomasuanatureza.
Empório Joaquim - Quibe cru de atum, gremolata, sour cream e cebola confit; linguini na manteiga de limão e cogumelos trufados; e curd de manga e maracujá, pão-de-ló e manjericão estão entre no menu criado pela casa para a noite do dia 12. O jantar será servido a partir das 19h e custará R$ 270 por pessoa (inclui welcome drink, couvert, uma opção de entrada, uma de prato principal e uma de sobremesa). Reservas: (27) 99743-3785. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim.
Izakaya Maneki - O restaurante vai servir um menu especial no jantar do dia 12 de junho a R$ 230 por pessoa (bebidas à parte), em dois horários: das 19h às 20h20 e das 21h às 22h20. O cardápio temático inclui drinque de boas-vindas sem álcool, onigiri de polvo, karaage, makimono rainbow, hand roll de unagi, mini rámen e nigiri de vieira com limão siciliano, entre outros itens. Reservas: (27) 99960-6565. Centro, Guarapari. Mais informações: @izakaya.maneki.
Kairū - Nos dias 11 e 12 de junho, a casa vai receber os casais para um jantar temático de menu-degustação com quatro etapas, a R$ 320 por pessoa (couvert + entrada + prato + sobremesa/bebidas à parte). É possível incluir harmonização de vinhos por mais R$ 180 (por pessoa). Ostras defumadas, sorbet de pitanga com vermute e kimchi de tomate seco; steak curado com café, purê de couve-flor caramelizada, crocante de batatas e demi-glace de cogumelos; e top sundae de torta de maçã estão entre as opções. Reservas: (27) 99852-3352. Prainha, Vila Velha. Mais informações: @kairurest.
Ma Omakase - No jantar do Dia dos Namorados, o omakase de 15 etapas será servido em dois turnos, com preparações exclusivas para a data: das 19h às 21h e das 21h às 23h. Um tartar de vieira canadense com conserva de cogumelo enoki e pó de alga nori abrirá a experiência, que incluirá temaki de atum bluefin, choux cream com chá verde e uma seleção refinada de sushis e sashimis. Quanto: R$ 780 por pessoa (sem bebidas). Reservas: (27) 99911-1987. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maomakase.
Macunaíma Cozinha Experimental - O projeto gastronômico fará uma nova edição do Jantar na Mata no Dia dos Namorados, das 19h30 às 21h30. O valor por casal com entrada, prato e sobremesa é R$ 340, e o cardápio é composto de: biju de mandioca com salpicão de caju (entrada); escondidinho de fruta-pão e abóbora com carne de panela ao vinho e farofinha de taioba ou rigatoni ao creme de castanha com moquequinha de aratu (principal); pudim de tapioca com caramelo de dendê e crocante de amendoim. O menu é isento de produtos lácteos e inclui opções para vegetarianos e veganos. Harmonização com vinhos brasileiros (3 rótulos, 100 ml de cada): adicional de R$ 98 por pessoa. Reservas pelo Sympla. Centro, Vila Velha. Mais informações: @macunaima.cozinha.
Pirá Cozinha de Origem - Abrirá para jantar no Dia dos Namorados, a partir das 19h, com um menu-degustação feito exclusivamente para a data (R$ 249 por pessoa, sem bebidas). Guacamole, bacon de polvo e crocante de arroz; cordeiro com molho de mostarda e risoto de cogumelos; e filé de peixe na brasa com molho de camarão, farofa de ova defumada e purê de banana-da-terra estão entre os itens da carta. Reservas: (28) 99949-0329. Porto de Cima, Anchieta. Mais informações: @opiracozinha.
Wine Vix - No jantar do Dia dos Namorados, o bistrô terá duas sugestões exclusivas a R$ 300 por casal, já com a sobremesa inclusa: salmão com fettuccine ao molho de palmito pupunha e bife de chorizo com risoto de funghi secchi e demi-glace de cebola, e para finalizar, mil-folhas de morango. As bebidas serão cobradas à parte e haverá outras entradas, pratos e sobremesas do cardápio regular disponíveis na noite. Reservas: (27) 99273-8226. Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @winevixvinhos.
Carnes na parrilha
Don Aguilar - Polvo à lagareiro com batatas ao murro e alho confit; filé com risoto de grana padano; fettuccine ao molho Alfredo com camarões, tomate confit e ovas de salmão: os pratos foram escolhidos pela casa para compor o menu do jantar no Dia dos Namorados, que aceitará reservas para a parte interna com chegada até 18h30. Quanto: R$ 220 por pessoa (entrada + prato individual + sobremesa/sem bebidas). Reservas: (27) 99271-4174. Parque das Castanheiras, Vila Velha. Mais informações: @restaurantedonaguilar.
La Dolina - Nas duas unidades do restaurante, um cardápio especial será servido no jantar do Dia dos Namorados, com reservas apenas para o primeiro horário (19h). Assado de tira com alface na brasa e parmesão; nhoque com raspas de limão, camarões na brasa e molho romesco; e bolo de tapioca com doce de leite e sorvete de creme são opções para a noite. Praia da Costa, Vila Velha, e Bairro República, Vitória. Reservas e mais informações: @ladolina.
Tero Brasa e Vinho - O jantar do dia 12 de junho, a partir das 18h30, custará R$ 190 por pessoa e inclui drinque de boas-vindas, entrada, prato e sobremesa (sem bebidas). Estão no menu carpaccio de salmão, arroz de frutos do mar, mignon com risoto trufado de funghi e torta basca. Reservas até 19h30 - após esse horário o atendimento será por ordem de chegada. Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: @terobrasaevinho.
Românticos nas montanhas
Giardino Ristorante - No dia 12, a partir das 18h30, a casa vai receber os namorados com um menu composto de entrada + prato principal + sobremesa a R$ 230 por pessoa (bebidas à parte). A entrada de figos assados com creme de gorgonzola, presunto de Parma e mel trufado e o strozzapreti ao funghi porcini com filé mignon na manteiga de ervas (principal) são destaque entre as opções. Reservas: (27) 99837-9512. Centro, Santa Teresa. Mais informações: @giardinoristorant.
Restaurante Cafe Haus - O Dia dos Namorados será comemorado com um jantar romântico, ao som de Jardel & Mari (da banda The Hollywood Club), a partir das 19h30. O cardápio criado exclusivamente para a data inclui entradas como toast de salmão defumado, picles de cenoura e cebola roxa (R$ 89) e croqueta de bacalhau com tapenade de azeitona (R$ 89), e pratos como a sarda grelhada, purê de cenoura, farofa de salsa e kimchi (R$ 159) e o ravióli duplo de polenta com carne de panela e molho roti (R$ 129), ambos individuais. De sobremesa, uma opção é o stick toffee pudding, bolo de tâmaras com calda de caramelo e sorvete de doce de leite (R$ 54). Centro, Santa Teresa. Reservas e mais informações: @restaurantecafehaus.
Hotéis
Sheraton Vitória - Na noite do dia 12, o jantar dos namorados terá como trilha sonora jazz ao vivo com Finest Hour e a cantora convidada Tabatha Fher, das 20h às 23h30. O menu-degustação inclui brinde de boas-vindas, couvert, duas entradas, dois pratos principais e uma opção de sobremesa (R$ 360 por pessoa/bebidas à parte). Espaguete nero ao limão com camarões grelhados e farofa de pistache, filé au poivre com aligot de queijo canastra e folhado de pera ao vinho do Porto estão no cardápio. O hotel vai oferecer desconto na hospedagem para 12/06. Reservas e mais informações: (27) 2125-8000, Whatsapp (27) 98121-0806 e @sheratonvitoria.
Golden Tulip Porto Vitória - No Dia dos Namorados, das 19h30 às 22h, o restaurante Tulipe servirá um jantar temático com bufê completo (entradas, iguarias, molhos e geleias, pratos principais e sobremesas), decoração temática e música ao vivo. Para visitantes e turistas que queiram se hospedar, o hotel vai oferecer tarifa com 12% de desconto para reservas realizadas diretamente no hotel nos dias 12 e 13/06. Enseada do Suá, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3533-1300, Whatsapp (27) 3533-1323 e @goldentuliportovitoria.
Hotel Senac Ilha do Boi - O jantar de Dia dos Namorados será realizado no restaurante, das 20h às 23h, a R$ 1.300 por casal (bebidas inclusas), com foto ao vivo, lembrança especial, decoração temática e música ao vivo com Sonatha (Hariton & Cia). Estruturado em forma de menu-degustação com cinco etapas, o jantar será harmonizado com os vinhos Chandon Brut (espumante), Pizzato Sauvignon Blanc e Calicanto. Bacalhau prensado com purê de alho negro e beurre blanc de limão siciliano e raviolone artesanal de lagostim com mascarpone e bisque aerado estão entre os pratos criados para a noite. Reservas: (27) 99958-9406 ou e-mail [email protected]. Ilha do Boi, Vitória. Mais informações: @hotelsenacilhadoboi.
Românticos à beira-mar
Clericot Café - No dia 12, o café da manhã será ao som de sax, das 8h às 10h, e no jantar a atração é a volta do festival de risoto (funghi ou limão siciliano + salmão/R$ 118, entrecote/R$ 122 ou camarão/R$ 128 para acompanhar), ao som de Luiza Dutra. Reserva: R$ 200 posteriormente revertidos em consumação. Curva da Jurema, Vitória. Mais informações: @clericotcafe.
El Gitano - O menu da casa para o jantar do Dia dos Namorados inclui pratos como polvo à lagareiro com batatas ao murro e alho confit e fettuccine Alfredo com camarões, tomate confit e ovas de salmão. De sobremesa, a escolha fica entre cheesecake com sorvete e torta de chocolate com gelato e cerejas. Quanto: R$ 220 por pessoa (bebidas à parte). Curva da Jurema, Vitória. Reservas e mais informações: @elgitanorestaurante.