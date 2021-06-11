Modelo com cicatriz no rosto estrela campanha de beleza

Giulia Dias foi eleita para estrelar sua primeira campanha de beleza Crédito: Junior Becker

A modelo Giulia Dias, 22 anos, mostra com seu trabalho que a beleza é múltipla. Vítima de um acidente de trânsito, em 2007, quando tinha nove anos, ela aprendeu a valorizar as marcas em seu corpo. A cicatriz que tem no rosto virou sua marca registrada. "Me fazem relembrar o propósito da vida. Eu amo as minhas cicatrizes e o que elas representam", diz a jovem de 22 anos.

Com olhos azuis e cabelos curtos, ela foi eleita para estrelar a sua primeira campanha de beleza. Nova estrela da Avon, a jovem comemora: "Ver todo tipo de beleza sendo representada é algo que muda a percepção que temos de nós mesmos", reflete. A marca acaba de fazer o relançamento da linha de batons com 60 opções de cores com quatro acabamentos diferentes

Giulia cursa faculdade de Relações Internacionais e Secretariado Executivo, além de ter trabalhado como auxiliar administrativo, mas seus traços marcantes a levaram a explorar outros caminhos. Ela assinou contrato com a Way Model, agência que cuida das carreiras de modelos como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Marlon Teixeira.

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