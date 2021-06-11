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Diversidade

Modelo com cicatriz no rosto estrela campanha de beleza

Giulia Dias sofreu um acidente de trânsito em 2007. A cicatriz do lado direito do rosto se tornou sua marca registrada

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:50

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 jun 2021 às 11:50
Giulia Dias é modelo
Giulia Dias  foi eleita para estrelar sua primeira campanha de beleza Crédito: Junior Becker
A modelo Giulia Dias, 22 anos, mostra com seu trabalho que a beleza é múltipla. Vítima de um acidente de trânsito, em 2007, quando tinha nove anos, ela aprendeu a valorizar as marcas em seu corpo. A cicatriz que tem no rosto virou sua marca registrada. "Me fazem relembrar o propósito da vida. Eu amo as minhas cicatrizes e o que elas representam", diz a jovem de 22 anos.
Com olhos azuis e cabelos curtos, ela foi eleita para estrelar a sua primeira campanha de beleza. Nova estrela da Avon, a jovem comemora: "Ver todo tipo de beleza sendo representada é algo que muda a percepção que temos de nós mesmos", reflete. A marca acaba de fazer o relançamento da linha de batons com 60 opções de cores com quatro acabamentos diferentes.
Giulia cursa faculdade de Relações Internacionais e Secretariado Executivo, além de ter trabalhado como auxiliar administrativo, mas seus traços marcantes a levaram a explorar outros caminhos.  Ela assinou contrato com a Way Model, agência que cuida das carreiras de modelos como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Marlon Teixeira. 

ACIDENTE

Tirando lição positiva das cicatrizes que a adornam, Giulia busca inspirar e motivar outras pessoas. Ela relembra o acidente. "Eu estava mudando de Curitiba para Florianópolis, onde vivo hoje, no carro com minha avó, que dirigia, minha irmã mais velha e meu irmão. Minha avó teve um mal súbito e batemos. Tive hemorragia interna, perdi massa muscular do abdômen, entre outras coisas que todos a bordo sofreram. Tivemos muita sorte, um médico estava passando na rodovia e correu para nos ajudar. Nunca deixei minhas cicatrizes me abalarem, muito menos os comentários que ouvi sobre elas. Representam a minha história e como sou forte". 

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