Macacão escolhido por Juliette na final do BBB21 custa R$ 3.120

A maquiadora Juliette Freire se consagrou a campeã do BBB21. E para o último programa do reality show, a paraibana escolheu usar um macacão em paetês prateados. O look de Juliette, com faixa preta marcando a cintura, faz parte da coleção de Inverno 2019 da Skazi, marca mineira queridinha entre as blogueiras e influencers. O macacão custa R$ 3119,90.
No site da marca, a peça está indisponível para compra. Segundo informações do colunista Leo Dias, a advogada pegou o item emprestado de uma amiga, que é dona de uma multimarcas famosa de João Pessoa.
Para Paolinha Murta, que é diretora criativa da marca, é motivo de orgulho que mulheres escolham vestir seus looks em celebrações especiais como a final do BBB. "No caso de Juliette é ainda mais especial, pois a paraibana se mostrou uma mulher forte, empoderada, guerreira, a cara da mulher brasileira, além de linda e um fenômeno nas redes sociais, que conquistou o Brasil inteiro”, disse.
Durante todo o programa, os looks das participantes deram o que falar dentro e fora da casa, mostrando as tendências de moda. A vice-campeã Camilla de Lucas também apostou num macacão brilhoso para o último programa da temporada.