Macacão escolhido por Juliette na final do BBB21 custa R$ 3.120

No site da marca, a peça está indisponível para compra. Segundo informações do colunista Leo Dias, a advogada pegou o item emprestado de uma amiga, que é dona de uma multimarcas famosa de João Pessoa.

Para Paolinha Murta, que é diretora criativa da marca, é motivo de orgulho que mulheres escolham vestir seus looks em celebrações especiais como a final do BBB. "No caso de Juliette é ainda mais especial, pois a paraibana se mostrou uma mulher forte, empoderada, guerreira, a cara da mulher brasileira, além de linda e um fenômeno nas redes sociais, que conquistou o Brasil inteiro”, disse.