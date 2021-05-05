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Muito brilho

Macacão escolhido por Juliette na final do BBB21 custa R$ 3.120

O look feito em paetês prateados é de uma marca mineira. A paraibana pegou a peça emprestada com uma amiga

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:43

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

05 mai 2021 às 13:43
Juliette Freire
Juliette Freire escolheu um macacão em paetês prateados para usar na final do BBB21 Crédito: @dresslikejuliette
A maquiadora Juliette Freire se consagrou a campeã do BBB21. E para o último programa do reality show, a paraibana escolheu usar um macacão em paetês prateados. O look de Juliette, com faixa preta marcando a cintura, faz parte da coleção de Inverno 2019 da Skazi, marca mineira queridinha entre as blogueiras e influencers. O macacão custa R$ 3119,90. 
No site da marca, a peça está indisponível para compra. Segundo informações do colunista Leo Dias, a advogada pegou o item emprestado de uma amiga, que é dona de uma multimarcas famosa de João Pessoa.
Juliette Freire
Juliette Freire escolheu um macacão em paetês prateados para usar na final do BBB21 Crédito: Reprodução TV Globo
Para Paolinha Murta, que é diretora criativa da marca, é motivo de orgulho que mulheres escolham vestir seus looks em celebrações especiais como a final do BBB. "No caso de Juliette é ainda mais especial, pois a paraibana se mostrou uma mulher forte, empoderada, guerreira, a cara da mulher brasileira, além de linda e um fenômeno nas redes sociais, que conquistou o Brasil inteiro”, disse.
Juliette Freire
Look da Skazi escolhido pela participante do BBB21 Crédito: Divulgação Skazi
Durante todo o programa, os looks das participantes deram o que falar dentro e fora da casa, mostrando as tendências de moda. A vice-campeã Camilla de Lucas também apostou num macacão brilhoso para o último programa da temporada. 

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