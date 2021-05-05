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Reality show

Sem surpresas, Juliette é a campeã do BBB 21

Advogada e maquiadora venceu com 90,15% dos votos, o terceiro maior percentual da história do programa

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 00:57

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

05 mai 2021 às 00:57
Juliette é a campeã do BBB 21
Juliette é a campeã do BBB 21 Crédito: Globo
Não deu outra, a vencedora do Big Brother Brasil 21 é Juliette Freire. Após uma trajetória em que começou cancelada pelos participantes da casa e seguiu para a afirmação de uma mulher forte, a paraibana conseguiu o carinho do público e chegou ao prêmio de R$ 1,5 milhão e uma Fiat Toro.
Tiago Leifert falou de cancelamento e transformação durante seu discurso para anunciar o vencedor. "Mudar é sinal de inteligencia e vocês três tiveram isso", iniciou o apresentador que falou das características de cada um até chegar na campeã.
"Juliette você nunca mais vai se sentir sozinha. Não sou eu que estou falando isso, são os 24 milhões de seguidores que você tem no Instagram. Juliette, você é um fenômeno, no pódio, você nunca saiu do primeiro lugar. Juliette, você é a campeã do BBB 21", disse Thiago, anunciando o favoritismo da paraibana que já era visto nas redes sociais no último mês.
Emocionada com o discurso, Juliette não conteve o choro ao receber a notícia da vitória. "Meu Deus, obrigada! Obrigada, meu povo! Minha irmã, eu vou fazer você sorrir", disse a advogada e maquiadora ao receber a notícia de que ganhou o reality show com 90,15% dos votos, o terceiro maior percentual da história do programa.
O vencedor do BBB com maior porcentagem foi Fael Cordeiro, no BBB12, quando ele ganhou a edição com 92% dos votos. O segundo lugar agora é ocupado por Diego Alemão, que venceu a sétima edição com 91% dos votos.
A disputa pelo segundo lugar foi acirrada. No fim, Camilla de Lucas levou a melhor com 5,23% dos votos, enquanto Fiuk angariou 4,62%. A cerimônia foi encerrada com os ex-brothers Karol Conká, Lucas Penteado, Projota, Rodolffo e Pocah cantando "Só os Loucos Sabem", do Charlie Brown Jr.
Após o reality, o trio seguiu para o Bate-Papo BBB, atração em que Ana Clara conversa com os participantes fora da casa.
Cem intensos dias se passaram desde que os grupos de dez Pipocas e dez Camarotes chegaram à casa mais vigiada do Brasil. O encerramento contou com apresentações de artistas que integraram o grupo de convidados da edição: Projota, Karol Conká, Pocah e Rodolffo – junto a seu companheiro de dupla Israel.
A Mamacita ganhou seu momento de redenção com direito a lançamento de música. "Dilúvio" foi anunciada durante esta terça-feira (4), com direito a imagens de uma Karol mais clean e longe da imagem sombria que havia no jogo.
Na quarta-feira, dia 5, acontecerá a Mesa BBB Especial: Prêmio #RedeBBB, ocasião em que serão contemplados os momentos mais emblemáticos do BBB 21: os shipps, as tretas, os memes e os momentos que o Brasil parou para ver. A votação será aberta logo após a final do programa e o público é quem decide. Os brothers relembrarão esses momentos marcantes e os vencedores receberão seus troféus.

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