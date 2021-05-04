Entre tretas e rejeições, relembre 15 momentos marcantes do BBB 21

Os adms e seu show a parte

O BBB 21 teve um dos inícios mais tensos da história do programa. O que começou como um desentendimento entre Kerline e Lucas virou uma série de conflitos, com alguns participantes chegando a usar palavras fortes e até isolarem Lucas na casa. Um dos momentos mais marcantes e polêmicos foi quando Karol Conká expulsou o ator da mesa na hora do almoço. "Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita", disparou ela.

Na segunda semana do programa, durante a festa Holi Festival, Lucas e Gil protagonizaram o beijo mais festejado da edição. "Espero que não acabe aqui", disse o ator, que revelou ser bissexual no reality, ao amigo, que é assumidamente gay. Após o beijo, no entanto, alguns participantes questionaram não seria numa estratégia de Lucas, que já estava sofrendo ataques dentro da casa, para aumentar a simpatia do público. Lumena foi uma das que discutiu com ele por causa disso.

Lucas não aguentou a pressão que sofreu dos colegas após o beijo que deu em Gil e acabou desistindo do programa horas depois. "Se ninguém entendeu [dentro da casa], o Brasil não vai entender", disse aos prantos ao entrar no confessionário. "Eu não posso mais andar no meu bairro, eu quero sair para pedir desculpas para o meu pai", completou o ator, enquanto Camilla e Sarah tentavam dissuadi-lo. Outros, como Rodolffo, pediram que a produção abrisse a porta para que Lucas saísse.

Não é novidade a formação de grupos no BBB. Nesta edição, no entanto, a união de Karol Conká, Lumena, Nego Di e Projota chamou a atenção pela forma agressiva e determinada que faziam seu jogo, combinando voto e falando abertamente sobre ele. Foram alvo do grupo Lucas, Carla Diaz, Bil, entre outros. Além do quarteto original, outros brothers também chegaram a fazer parte de algumas manipulações e complôs do grupo, mas não firmando presença nele, como Pocah e João.

Foram muitas as brigas e discussões que esquentaram o clima no BBB 21. A discussão de Lumena e Juliette, no entanto, pode ser um dos destaques por ter sido relembrada pelos competidores por semanas, mesmo após a eliminação de Lumena. Na ocasião, Juliette pediu uma reunião com todos os brothers e citou um desentendimento anterior ao falar sobre a solidão que sentia dentro da casa. Lumena não gostou e a cobrou colocando o dedo na cara da colega. A imagem viralizou.

Outra briga que pode ser destacada é a que envolveu Pocah e Gil, no gramado da casa, após um Jogo da Discórdia. Além dos berros dos dois, foi a palavra escolhida por Gil que chamou a atenção: "Eu não vim do lixo para perder pra basculho." Pocah questiona, no meio da discussão, o significado da palavra, mas Gil não responde. Aqui fora, a palavra ganhou notoriedade nas redes sociais, programas de TV e se tornou uma das mais buscadas do Google.

Diante da força que o grupão parecia ter nas primeiras semanas de programa, o público logo abraçou a ideia de um trio de mocinhos contra o mal, e os escolhidos foram os amigos Gil, Sarah e Juliette. A aliança, no entanto, não durou muito. O trio, que se aproximou justamente por se colocarem contra as estratégias do grupão, acabou não resistindo às alianças individuais. Foi principalmente a aproximação de Juliette com Carla Diaz que levou à desconfiança de seus aliados.

O BBB 21 entrou para a história do reality, não apenas pelo recorde de dias no ar, mas principalmente pelas rejeições. O maior índice até então era de Aline (BBB 5) na era dos Paredões duplos, e de Patrícia Leitte (BBB 18) na era dos Paredões triplos. Neste ano, a rapper Karol Conká conseguiu a façanha de sair do programa com 99,17% dos votos. Como se não bastasse seus colegas de confinamento não ficaram muito atrás: Nego Di teve 98,76% e Viih Tube, 96,69%.

A atriz Carla Diaz fez uma das entradas mais inesperadas na história do programa, após ganhar o Paredão falso e acompanhar os colegas de um quarto secreto por dias. Vestida de dummy, ela acordou os brothers e fez uma encenação em seu retorno. A brincadeira, no entanto, parou por ai porque a sister não conseguiu fazer um bom jogo com o que trouxe de conhecimento do quarto secreto e foi eliminada na semana seguinte, sem usar o poder de veto do Anjo e sem terminar o romance com Arthur.

A youtuber Viih Tube, que entrou no BBB 21 como uma das mais queridas do público, com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e imunizada no primeiro Paredão, fez história pela forma com que conseguiu fugir do Paredão e dos votos. Com palavras de incentivo e afago ao ego dos colegas, ela conseguiu permanecer no jogo e entrar no pódio de vários deles. Comparações com familiares foram o grande destaque, tendo chamado Nego Di e Caio de pai e Pocah de mãe em várias ocasiões.

A funkeira Pocah foi motivo de memes e por muitas vezes julgada como planta no início do programa por passar muito tempo do seu dia dormindo. Depois de eliminada, ela chegou a dizer que era uma forma de fugir dos sentimentos ruins. Mesmo com as brincadeiras, a cantora, que custou a fazer aliados e amizades no jogo, conseguiu abocanhar um lugar no Top 5 do programa, sendo eliminada a cinco dias do final.

Entre brigas e polêmicas, o BBB teve pouco espaço para o romance nesta edição. Apesar de muita brincadeira, principalmente no final entre Juliette, Fiuk e Gil, nenhum casal conseguiu engatar um romance com possibilidades sérias de sucesso. Além do beijo de Gil e Lucas, já citado acima, outros casais que se aproximaram foram: Karol e Bil, que terminaram com briga e eliminação dias depois; Carla e Arthur, que não teve muita empolgação do crossfiteiro e apoio do público, e Fiuk e Thaís, que teve muita resistência do ator, que chegou a chorar após troca de carícias.

Entre as várias amizades e alianças que se formaram no decorrer do BBB 21, Juliette e Gil foram provavelmente a aproximação mais desejada e celebrada pelos fãs. Para muitos, os dois poderiam ter sido o pódio do programa. Nordestinos, muitas vezes, os dois enalteceram e fortaleceram um ao outro, apesar de terem enfrentado, principalmente Juliette, comentários xenófobos. A dupla trouxe ao programa detalhes sobre culinária, música e sotaque da região.

O BBB 21 registrou uma série de discussões sobre preconceito, racismo e intolerância seja racial, religiosa ou sexual, algo que já era esperado em uma edição com nove negros, um recorde para o reality, e ao menos três homossexuais. O black power de João, no entanto, acabou ganhando destaque no quesito racismo, após o músico Rodolffo compará-lo ao cabelo da fantasia do Monstro. O assunto foi debatido no Jogo da Discórdia e rendeu textão de conscientização de Tiago Leifert.