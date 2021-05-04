Finalistas se emocionam com mensagens de áudio dos pais no BBB 21

Por último, Juliette falou sobre sua trajetória. "Entrei aqui achando que ia arrasar, que meu ponto forte seria a empatia", admitiu. "Aprendi muito a me colocar no lugar do outro antes de julgar. Ouvir as pessoas antes de me posicionar. Jurava que a empatia ia me levar longe, quando cheguei aqui percebi que não era fácil, que as pessoas não queriam ouvir e ter o acolhimento que eu queria dar."

"Quando vi que as pessoas não queriam, eu me perdi. E me perdi de mim", comentou. "Fiquei desesperada, não conseguia ser eu. Depois fui me resgatando aos poucos."