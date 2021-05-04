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Final de reality

Finalistas se emocionam com mensagens de áudio dos pais no BBB 21

Pela primeira vez desde que entraram na casa, eles receberam mensagens de áudio dos pais, que falaram sobre o orgulho de tê-los em suas vidas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2021 às 08:27

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 08:27

BBB 21 com Juliette, Fiuk e Camilla
Finalistas se emocionam com mensagens de áudio dos pais no BBB 21 Crédito: Instagram | @bbb

A penúltima noite de BBB 21 (Globo) foi marcada pela emoção. Pela primeira vez desde que entraram na casa, eles receberam mensagens de áudio dos pais, que falaram sobre o orgulho de tê-los em suas vidas.

O que mais chamou a atenção, como não poderia deixar de ser, foi Fábio Jr., pai de Fiuk. O cantor não apenas se dirigiu ao filho, mas às outras duas finalistas, Camilla de Lucas e Juliette. "Zerei a vida", brincou esta última.

Antes da surpresa, os três falaram com o apresentador Tiago Leifert, que pediu para que eles falassem qual havia sido o ponto forte de cada um dentro do jogo. "Meu ponto forte aqui dentro foi olhar, observar muito bem", disse Camilla. "Eu entendo quando a gente mora em um lugar que a gente tem que ficar muito atento a tudo o que acontece."

"Isso também me fez fugir de vários Paredões, porque acabei criando alianças com pessoas que, obviamente tinha a questão sentimental, mas que parecia ser mais próximo ao que eu via como honesto", concluiu.

Fiuk respondeu em seguida, afirmando que nunca foi cabeça dura: "Talvez tenha sido um ponto". "Acredito que entrei aqui com o que eu tenho, que é sensibilidade e transparência", afirmou. "Sempre fui muito fiel a isso. Nunca me senti o dono da razão aqui, mas sempre fui muito transparente."

Por último, Juliette falou sobre sua trajetória. "Entrei aqui achando que ia arrasar, que meu ponto forte seria a empatia", admitiu. "Aprendi muito a me colocar no lugar do outro antes de julgar. Ouvir as pessoas antes de me posicionar. Jurava que a empatia ia me levar longe, quando cheguei aqui percebi que não era fácil, que as pessoas não queriam ouvir e ter o acolhimento que eu queria dar."

"Quando vi que as pessoas não queriam, eu me perdi. E me perdi de mim", comentou. "Fiquei desesperada, não conseguia ser eu. Depois fui me resgatando aos poucos."

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