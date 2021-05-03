Covid-19: Paulo Gustavo tem piora grave após sofrer embolia

Paulo Gustavo durante apresentação para imprensa do seriado "Divã" Crédito: TV Globo/João Miguel Júnior

Paulo Gustavo teve uma nova mudança em seu estado de saúde. Internado há quase dois meses, o ator sofreu novamente complicações geradas pela Covid-19. De acordo com o boletim médico, ele teve uma fístula bronquíolo-venosa e seu estado de saúde é de "extrema gravidade".

De acordo com o hospital, o humorista vinha tendo melhoras, chegando a ter redução de sedativos e bloqueadores e interagir com médicos e o marido. Porém, neste domingo (2), Paulo Gustavo sofreu uma embolia por conta da fístula, tendo uma piora em seu quadro de saúde.

"Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva e nas últimas 24 horas surgiram complicações graves. Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. A equipe médica emitiu, hoje, novo boletim: 'Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido", diz a nota enviada à imprensa.

"À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa", continua.

Segundo o G1, fístula broncovenosa "é uma abertura que ocorre entre os pulmões e as veias, o que acarretou a entrada de ar na corrente sanguínea do ator, a chamada embolia gasosa". O hospital encerra a nota informando a gravidade do caso e o pedido da família para mais orações para o ator.

"Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade. A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações para uma recuperação de Paulo Gustavo, assim como das demais pessoas acometidas por essa doença terrível", conclui o comunicado.

HISTÓRICO

Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março. Durante o período no hospital, o ator chegou a apresentar uma melhora, mas logo teve que ser intubado. Em abril, a situação piorou e ele passou a utilizar a terapia por ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea, que se assemelha a um pulmão artificial. Nos últimos dias, Paulo Gustavo teve uma pneumonia bacteriana, mas seu quadro de saúde apresentou melhoras.