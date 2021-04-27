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Covid-19

Paulo Gustavo tem quadro estável por sete dias e médicos estão confiantes

Apesar disso, situação ainda é grave e ator contraiu uma nova pneumonia bacteriana, que está sendo 'eficientemente tratada', segundo último boletim; marido fez homenagem no Instagram

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2021 às 13:15
Paulo Gustavo durante apresentação para imprensa do seriado
Paulo Gustavo durante apresentação para imprensa do seriado "Divã" Crédito: TV Globo/João Miguel Júnior
Há uma semana, Paulo Gustavo não apresenta outras complicações em decorrência da covid-19 e isso deixou a equipe médica mais confiante na recuperação dele. Intubado há mais de um mês, ele segue internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro, em estado grave. O ator deu entrada no local no dia 13 de março e foi para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) menos de dez dias depois. Paulo Gustavo ainda faz uso de ventilação mecânica e ECMO. Chegou a passar por intervenções cirúrgicas e broncoscópicas.
A equipe médica divulgou um novo boletim na noite desta segunda-feira, dia 26. "Há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes, fato que aumenta as nossas esperanças na boa recuperação do paciente. Entretanto, como em outros casos graves, ocorrem oscilações no estado geral, demandando reajustes nas medicações, na ventilação mecânica e na ECMO, o que ainda determina a vigilância constante da equipe multiprofissional".
Outro trecho do comunicado revela que o ator também sofre com uma nova bactéria nesse momento. "Ontem foi detectada uma nova pneumonia bacteriana, que já está sendo eficientemente tratada. Apesar disso, evidências de melhora na função pulmonar têm surgido. Em alguns momentos, o paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos", conclui a nota.
A família do ator agradece muito todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que estão lutando contra o novo coronavírus.
Nas redes sociais, o marido de Paulo Gustavo fez uma homenagem: "Estamos de braços dados, juntos nessa caminhada em direção à luz! O caminho tortuoso não vai importar quando estivermos vivendo novas alegrias e agradecendo a vitória! Estou muito ansioso, mas já medicado pra aguentar esperar o que precisar pra te carregar comigo pra casa! Que saudade da sua presença tão forte e alegre! Tenho muita fé que você vai melhorar logo, e eu vou estar firme te esperando! Te amo!", disse Thales Bretas.

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