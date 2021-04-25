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Paulo Gustavo 'está melhorando muito', diz Tatá Werneck no Instagram

Ator está internado em hospital do Rio de Janeiro devido às complicações da Covid-19 desde o dia 13 de março

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 07:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2021 às 07:49
A atriz e humorista Tatá Werneck, 37 anos, comentou sobre o estado de saúde do ator Paulo Gustavo, que está internado devido às complicações da Covid-19 desde o dia 13 de março em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.
A humorista foi questionada sobre a saúde do amigo, que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "Como está o Paulo Gustavo? Não vejo mais notícias dele. Continuo em orações", perguntou um dos seguidores.
"O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, graças a Jesus Amado, obrigada, Senhor! E aos médicos, obviamente", respondeu Werneck. A atriz ainda complementa: "Obrigado pelas orações gente. Estão, realmente, chegando até ele. Graças a Deus!".
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março Crédito: João Cotta | O Globo

HISTÓRICO

No último dia 13, completou-se um mês da internação do humorista. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do artista dois dias depois, no dia 15 de março. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs.
Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era "mais um passo na cura da infecção".
"[Paulo] foi sedado e entubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava", disse. "Estou calmo, confiante e tenho certeza de que será um passo importante para a melhora completa do nosso guerreiro!!! Ele que é jovem, saudável, sem comorbidades e supercuidadoso, está passando por isso."
Thales Bretas ao lado de Paulo Gustavo
Thales Bretas ao lado do marido Paulo Gustavo Crédito: Instagram | @paulogustavo31
O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.
Dois dias depois, Paulo Gustavo precisou passar por uma pleuroscopia, para que a equipe médica pudesse verificar a condição de seus pulmões. Na ocasião, foi identificada uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura. Ela foi corrigida.
Na quarta-feira (7), o marido de Paulo contou que o ator teve que receber uma transfusão de sangue. Segundo ele, devido ao ECMO, o paciente ficou "anticoagulado" e perdeu "um pouco de sangue". "Por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", explicou. Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.
Porém, dias depois foi realizada uma toracoscopia, na qual uma nova fístula broncopleural foi identificada e corrigida. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista, o procedimento foi um sucesso.
No dia 11, o boletim médico dizia que a situação clínica do ator continuava crítica. "Todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação", diz a nota publicada nas redes sociais.
"As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares", continua o texto. "Às fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários."
Os últimos boletins sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo informavam apenas que o artista ainda continuava em estado grave.

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