Mãe de Paulo Gustavo pede ajuda de Irmã Dulce para curar filho

No dia 13 de maio, completou-se um mês da internação de Paulo Gustavo. Pouco mais de uma semana após a hospitalização, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e o marido do ator, o médico Thales Bretas, disse que era "mais um passo na cura da infecção". O casal tem dois filhos.