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Gilberto eliminado

'Amor que não tem fim', Gil se emociona ao encontrar sua mãe

"Amor que não tem fim", começou ela na legenda do registro, "a maior felicidade de minha vida!", completou. Gil deixou a casa mais vigiada do Brasil com 50,87% dos votos, na disputa pela permanência com Camilla de Lucas e Juliette Freire
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 10:47

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 10:47

BBB 21: Gilberto foi eliminado no último paredão da edição contra Camilla e Juliette
BBB 21: Gilberto foi eliminado no último paredão da edição contra Camilla e Juliette Crédito: Globo

Após ter sido eliminado no último Paredão da 21ª edição do Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, se emocionou e chorou muito ao encontrar sua mãe, Jacira Santana, que publicou o momento em seu Instagram.

"Amor que não tem fim", começou ela na legenda do registro, "a maior felicidade de minha vida!", completou. Gil deixou a casa mais vigiada do Brasil com 50,87% dos votos, na disputa pela permanência com Camilla de Lucas e Juliette Freire.

Sarah Andrade, ex-BBB e maior aliada do economista no programa, também o homenageou em suas redes sociais. "Gil meu amor, não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho por Deus ter te colocado no meu caminho", começa.

"Conversar hoje contigo e sentir a felicidade na sua voz me fez muito mais tranquila e alegre. O mundo é seu, o Brasil te ama! Se prepara para conquistar tudo o que você sempre sonhou, chegou o seu momento!", continua.

"Eu disse que seriam 100 dias, mas eu estava errada, porque será uma vida inteira! Você fez história meu amor! Você foi gigante! Obrigada por ser assim, essa pessoa se coração grande, puro e cheio de amor! Te amo", completou a consultora de marketing.

Além disso, muitos famosos reagiram e comentaram sobre a eliminação de Gil. Xuxa, Tico Santa Cruz, Preta Gil, Deborah Secco e Túlio Gadêlha estão entre os indignados com a saída do doutorando. "Gil quero ser sua amiga. Você não merecia sair, não foi justo", afirmou Xuxa em seu Instagram.

A final do BBB 21 acontece nesta terça-feira (4). Os finalistas são Juliette Freire, Camilla de Lucas e Fiuk. Após a escolha do campeão, a edição irá realizar uma reunião com todos os participantes desta edição do programa, no sábado (8).

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