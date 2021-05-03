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Fora da final

Com 50,87% dos votos, Gil é eliminado no último Paredão do "BBB21"

Fiuk venceu última dinâmica de resistência e garantiu vaga na final da competição contra Camilla e Juliette

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 08:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 08:54
BBB 21: o participante Gilberto, o Gil do Vigor
BBB 21: o ex-participante Gilberto, o Gil do Vigor Crédito: TV Globo

Gil foi eliminado com 50,87% dos votos no último Paredão da temporada do BBB 21, em disputa acirrada com Camilla de Lucas. Ele foi à berlinda (30) após deixar a prova do líder ao sentir dores nas costas e frio. Fiuk venceu a dinâmica e garantiu vaga na final da competição. 

Nascido em Jaboatão dos Guararapes (PE), o doutorando em economia Gilberto Junior, 29, foi um dos protagonistas da temporada. Ganhou provas do líder e do anjo, atendeu big fone, foi indicado diversas vezes ao Paredão, protagonizou o primeiro beijo gay entre dois homens da história do BBB. 

Chamado também pelo apelido, Gil do Vigor, destacou-se pelos momentos de alegria e colocou na boca do povo expressões como "cachorrada" e "basculho". Também chamou a atenção por seus momentos de incerteza e por manifestar com emoção que participar do reality era a realização de um sonho, já que sempre foi fã da atração.

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