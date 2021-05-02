Última festa do BBB 21 inspira participantes a abrir o coração e soltar o verbo

Juliette avisou que no telão é platônico, e na casa do BBB é real. De novo, Gil entrou em cena e disputou Fiuk: "Ele é meu, então!"

No estilo observador low profile, Camilla de Lucas ouviu Gil se declarar a Fiuk e questionou o brother: "Fala a verdade, você está ou não apaixonado pelo Fiuk?". A pergunta ficou sem resposta.