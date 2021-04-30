No "BBB 21", participantes vão se reunir dentro da casa no fim do programa

A TV Globo decidiu reunir todos os participantes do "Big Brother Brasil 21" logo após o fim do programa, que será na próxima terça-feira (4). Eles terão a oportunidade de voltar a casa, no intitulado "BBB Dia 101". O reality show vai completar 100 dias no ar.

Participantes do "BBB 21" vão se reencontrar na casa mais vigiada do Brasil, em programa a ser exibido no próximo sábado (8) Crédito: Rede Globo

A edição especial vai ao ar no próximo sábado, dia 8 de maio. Pela primeira vez na história do reality, os ex-BBB's se reencontrarão dentro da casa do programa para celebrar a 21ª temporada.

Por algumas horas, eles poderão rever seus lugares prediletos, relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento. E poderão, até mesmo, matar a saudade de ver o apresentador do "BBB 21" no telão da sala.