Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality Show

No "BBB 21", participantes vão se reunir dentro da casa no fim do programa

"BBB Dia 101" será gravado com brothers e transmitido no dia 8 de maio

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:08
A TV Globo decidiu reunir todos os participantes do "Big Brother Brasil 21" logo após o fim do programa, que será na próxima terça-feira (4). Eles terão a oportunidade de voltar a casa, no intitulado "BBB Dia 101". O reality show vai completar 100 dias no ar.
No BBB 21, brothers recebem camisas da campanha
Participantes do "BBB 21" vão se reencontrar na casa mais vigiada do Brasil, em programa a ser exibido no próximo sábado (8) Crédito: Rede Globo
A edição especial vai ao ar no próximo sábado, dia 8 de maio. Pela primeira vez na história do reality, os ex-BBB's se reencontrarão dentro da casa do programa para celebrar a 21ª temporada.
Por algumas horas, eles poderão rever seus lugares prediletos, relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento. E poderão, até mesmo, matar a saudade de ver o apresentador do "BBB 21" no telão da sala.

Veja Também

Enquete: Camilla, Juliette e Gil no paredão; quem vai para a final do BBB 21?

Finalista do BBB 21, Fiuk foi de edredom a beijo gay com muito choro; relembre

Fiuk vence a prova de resistência e está confirmado na final do BBB 21

Tiago Leifert comandará, dos estúdios, esse encontro inédito entre os brothers e sisters da atual edição para festejar os 100 dias do reality. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Reality show BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motoboy é baleado por motorista durante briga de trânsito em Vitória
"Quebrou quase todos os dentes", diz mãe de motoboy baleado em briga de trânsito em Vitória
Imagem BBC Brasil
'Nunca vi isso antes': jogador inglês fala à BBC sobre estreia no futebol brasileiro e relação com torcida do Corinthians
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados