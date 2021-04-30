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Reta final

Fiuk vence a prova de resistência e está confirmado na final do BBB 21

Com o resultado, Gilberto, Juliette e Camilla de Lucas estão no último paredão desta edição da casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 11:13

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 abr 2021 às 11:13
BBB 21: o brother Fiuk
BBB 21: o brother Fiuk Crédito: TV Globo/Reprodução
Após mais de 10 horas de prova, Fiuk garantiu uma vaga na final do BBB 21. O filho do cantor Fábio Jr. resistiu por mais tempo na prova iniciada na noite de quinta-feira (29). Com o resultado, Camilla, Juliette, Gil se enfrentam no último paredão desta edição do reality show.
BBB com Fiuk, Juliette, Camilla e Gil
Prova de resistência marca semi-final do BBB 21 Crédito: Instagram | @bbb
Além da vaga na final, Fiuk ganhou uma viagem a Nova York com acompanhante, mais R$ 24 mil para gastar à vontade. O desafio contou com um carrossel em alta velocidade e mudanças de temperatura da sala de provas.
Os quatro competidores ficaram, por horas, abraçados em uma espécie de batom da marca patrocinadora, sem que pudessem dormir ou realizar necessidades fisiológicas. Ao final da prova, restaram Gil do Vigor e  Fiuk. Por vezes, Gil se queixou de já não aguentar mais e recebeu incentivos do rival na prova, mas acabou não resistindo.
Na volta para casa, Gilberto encontrou Camilla e Juliette no quarto em que dormiam. Camilla consolou o brother, que reclamava de dor nas costas. Enquanto isso, Fiuk chorava no jardim.
Nas redes sociais, a irmã de Fiuk, Cleo Pires, comentou a vitória do irmão. "Meu Deus, meu irmão está na final! Muito orgulho da forma como ele vem se comportando. Ele é muito amigo do Gil. Acho muito lindo o jeito que os dois se cuidam e se protegem, e ele está na final! Ele é muito foda, ele tem essa coisa da fênix, de ressurgir das cinzas e surpreender todo mundo. Estou muito feliz".

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