Fiuk vence a prova de resistência e está confirmado na final do BBB 21

BBB 21: o brother Fiuk Crédito: TV Globo/Reprodução

Após mais de 10 horas de prova, Fiuk garantiu uma vaga na final do BBB 21. O filho do cantor Fábio Jr. resistiu por mais tempo na prova iniciada na noite de quinta-feira (29). Com o resultado, Camilla, Juliette, Gil se enfrentam no último paredão desta edição do reality show.

Prova de resistência marca semi-final do BBB 21 Crédito: Instagram | @bbb

Além da vaga na final, Fiuk ganhou uma viagem a Nova York com acompanhante, mais R$ 24 mil para gastar à vontade. O desafio contou com um carrossel em alta velocidade e mudanças de temperatura da sala de provas.

Os quatro competidores ficaram, por horas, abraçados em uma espécie de batom da marca patrocinadora, sem que pudessem dormir ou realizar necessidades fisiológicas. Ao final da prova, restaram Gil do Vigor e Fiuk. Por vezes, Gil se queixou de já não aguentar mais e recebeu incentivos do rival na prova, mas acabou não resistindo.

💥 Prova de Resistência #BBB21:

Fiuk é o último a deixar a Prova Avon Power Stay, após quase 11 horas!

Vem ver tudo o que rolou na última disputa da edição → https://t.co/X22wzmOpRO • #RedeBBB #VeioPraFicar @AvonBR pic.twitter.com/Gq9QLRpDOf — Big Brother Brasil (@bbb) April 30, 2021

Na volta para casa, Gilberto encontrou Camilla e Juliette no quarto em que dormiam. Camilla consolou o brother, que reclamava de dor nas costas. Enquanto isso, Fiuk chorava no jardim.