Pocah é eliminada com 73,16% dos votos no penúltimo paredão do BBB 21

Pocah salvou Fiuk, colocando Camilla e Gil para disputar com ela o Paredão. Desse modo, Fiuk e Juliette estão no top 4 do programa.

Fluminense de Queimados, a cantora foi criada em Duque de Caxias, ambas da Baixada Fluminense. Ela teve uma infância humilde. Filha de uma empregada doméstica, ela chegou a ser manicure em salão de beleza aos 16 anos. Ela diz que, antes do funk, ela gostava de rock por influência do irmão. Ele tocava em uma banda do gênero.