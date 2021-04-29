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Ex-BBB Sarah compartilha música do capixaba Billy Forrozão em sua homenagem

Cantor, que torcia para a consultora de marketing, se divide entre Juliette e Gil no pódio do programa

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 15:01

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 abr 2021 às 15:01
Estilo de Sarah, participanr
Ex-BBB Sarah Andrade ganha música feita por capixaba Crédito: TV Globo/ Reprodução
O cantor de forró e produtor musical capixaba Billy Forrozão compôs e gravou uma música em homenagem a ex-participante do BBB 21, Sarah Andrade. Nesta quarta-feira (28), a consultora de marketing publicou o vídeo nos Stories do Instagram, em seu perfil com mais de 8 milhões de seguidores.
Nos versos da canção, Billy Forrozão enaltece características físicas da eliminada para quem torcia. "Olhar envolvente / Sorriso atraente / Tá me deixando cada dia mais apaixonado / Essa loirinha vou conquistar / Se ela tá jogando, eu também sei jogar / Sarah, ô Sarah / Ah, que loucura de mulher, mulher empoderada", diz trecho.
Em entrevista à reportagem, o artista afirmou que Sarah era sua jogadora preferida no reality show. "Quem já me acompanha aqui no Norte do Estado sabe que eu sempre gosto de pegar assuntos do momento e fazer música. No ano passado eu tive dois hits bem ranqueados no Youtube, como uma versão do meme do caixão, que bombou e abriu muitas portas. Quando virou o ano começou o Big Brother. Eu assistindo, vi a Sarah se destacando e era minha jogadora preferida, era a nossa espiã", contou.
Para Billy também foi importante aproveitar a tendência de músicas com nome de mulher. "Na onda de outras músicas como Rita e Letícia, usei o momento e fiz música para a Sarah. O pessoal foi entrando em contato e compartilhando. No início, não consegui fazer chegar aos administradores da página dela, devido ao congestionamento de mensagens, mas continuei fazendo postagens e marcando. Mas fui o único artista no Brasil a fazer música para ela", acrescentou.
"A Sarah acabou sendo eliminada e eu já nem estava mais esperando algo sobre a música dela. Para minha surpresa, sábado passado eu acordei com meu whatsapp bombando, inclusive com marcação dela nas redes sociais. Ela cantando e me mandando um alô. Conversei com ela e fui parabenizado. Na sequência, veio uma boa repercussão, já que a música subiu no número de views e eu fui ganhando inscritos. Caiu do céu mesmo, quando eu já não esperava"
Billy Forrozão - Artista capixaba
Uma semana após o lançamento da música, com Sarah ainda no confinamento, Billy conta que os fãs começaram a cobrar uma música para o G3 - que seria Juliette, Gil e Sarah. Na reta final do programa, o capixaba destaca a sua torcida: "Lancei uma música para a Juliette e bombou e agora teve a do Gil, com mais de meio milhão de visualizações no Facebook. Agora minha torcida vai para esses dois, fico satisfeito com qualquer um", disse.

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