Ex-BBB Sarah compartilha música do capixaba Billy Forrozão em sua homenagem

Ex-BBB Sarah Andrade ganha música feita por capixaba Crédito: TV Globo/ Reprodução

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Nos versos da canção, Billy Forrozão enaltece características físicas da eliminada para quem torcia. "Olhar envolvente / Sorriso atraente / Tá me deixando cada dia mais apaixonado / Essa loirinha vou conquistar / Se ela tá jogando, eu também sei jogar / Sarah, ô Sarah / Ah, que loucura de mulher, mulher empoderada", diz trecho.

Em entrevista à reportagem, o artista afirmou que Sarah era sua jogadora preferida no reality show. "Quem já me acompanha aqui no Norte do Estado sabe que eu sempre gosto de pegar assuntos do momento e fazer música. No ano passado eu tive dois hits bem ranqueados no Youtube, como uma versão do meme do caixão, que bombou e abriu muitas portas. Quando virou o ano começou o Big Brother. Eu assistindo, vi a Sarah se destacando e era minha jogadora preferida, era a nossa espiã", contou.

Para Billy também foi importante aproveitar a tendência de músicas com nome de mulher. "Na onda de outras músicas como Rita e Letícia, usei o momento e fiz música para a Sarah. O pessoal foi entrando em contato e compartilhando. No início, não consegui fazer chegar aos administradores da página dela, devido ao congestionamento de mensagens, mas continuei fazendo postagens e marcando. Mas fui o único artista no Brasil a fazer música para ela", acrescentou.

"A Sarah acabou sendo eliminada e eu já nem estava mais esperando algo sobre a música dela. Para minha surpresa, sábado passado eu acordei com meu whatsapp bombando, inclusive com marcação dela nas redes sociais. Ela cantando e me mandando um alô. Conversei com ela e fui parabenizado. Na sequência, veio uma boa repercussão, já que a música subiu no número de views e eu fui ganhando inscritos. Caiu do céu mesmo, quando eu já não esperava" Billy Forrozão - Artista capixaba