BBB 21: Juliette vira tema de músicas, jogos e mostra que é fenômeno pop

BBB 21: A sister Juliette tem legião de fãs e é novo ícone pop Crédito: TV Globo/Reprodução

A paraibana Juliette Freire, que desde a noite desta terça-feira (27) é apenas "Juliette" no Instagram, já pode ser considerada um ícone pop. Com videoclipes, músicas e homenagens diversas, a advogada, maquiadora e agora líder na casa mais vigiada do Brasil , caiu no gosto do público, conquistando torcida inclusive de famosos.

Vencedora da prova do líder, após a eliminação do capixaba 'Arthur de Conduru' , Juliette está garantida no top 4 e mais próxima da final do programa. Sua participação, que iniciou em baixa, no programa teve uma reviravolta e fez a moça bater recordes. Atualmente, ela é a participante que mais ganha seguidores no Instagram, perdendo apenas para Grazi Massafera e Sabrina Sato - quando comparados os números dos participantes de todas as edições. Próximo do fim do reality, ela angaria 22,7 milhões de seguidores.

Tamanho carisma e engajamento nas redes sociais fez anônimos e artistas se encantarem e realizarem homenagens à participante., tornando a moça um fenônemo pop. O Divirta-se reuniu diversas produções e homenagens que foram feitas especialmente para ela. Confira.

INTERESSE PARA GRAVAÇÕES

Ao soltar a voz em alguns momentos do programa, Juliette chamou atenção de diversos artistas que, inclusive, querem até gravar com a moça. Para quem acha que Juliette é amadora, o irmão da moça revelou à colunista Patrícia Kogut, de "O Globo", que ela já gravou uma música há uns dez anos. No momento, ela até pensou em levar a carreira de cantora adiante, mas a vida tomou outros rumos.

Mas tudo pode mudar novamente. Chico César, Luan Santana, Maria Gadú, Duda Beat, João Bosco e Vinícius, Gabi Martins, Lucy Alves, Felipe Araújo, Giulia Be e até o ex-colega de confinamento Rodolffo já mostraram interesse no talento de Juliette para o canto. Wesley Safadão e a dupla Maiara e Maraísa também registraram a vontade de cantar com a sister.

"A Juliette é muito talentosa, tem potencial incrível para a música. Quem sabe não vem um feat. Safadão e Juliette por aí hein? Me liga quando sair da casa, Juliette, vamos conversar e fazer um hit", disse em entrevista ao UOL.

Já as irmãs mostraram o desejo por meio do Instagram. Por lá, elas mostraram um vídeo de Juliette sendo acordada ao som da dupla e comentaram a possível parceria.

MÚSICA DE CARLINHOS BROWN

Seguindo na onda musical. Juliette não foi apenas convidada para cantar, mas também é tema de váras canções. A mais nova homenagem chega nesta sexta-feira (30). Trata-se de uma canção composta por Carlinhos Brown, que seria uma resposta do cantor a uma mensagem enviada por Juliette nas redes sociais e que tinha ficado sem reposta.

O single "Juliette, mon amour" ainda traz uma ilustração, de Ian Thomas, retratando Juliette entre signos do grande sertão nordestino. “Escrevi a canção inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire. Vou retribuir o carinho dela em forma de música”, explicou Brown em rede social ao anunciar o single Juliette, mon amour.

HOMENAGEADA POR ARTISTAS NORDESTINOS

Com participação do poeta Bráulio Bessa, do programa 'Encontro com Fátima Bernardes', e escrita pela cantora Bruna Ene, artistas nordestinos gravaram música homenageando a paraibana Juliette. Lançada no dia 25, "Errante" é um xote que fala sobre o povo nordestino e a xenofobia sofrida. Os versos - alguns citados pela participante no reality - falam da trajetória da paraibana no programa.

PROMESSA DE GUSTAVO MIOTO

Quem também já tem música pronta é Gustavo Mioto. O sertanejo indicou nesta quarta-feira (28), por meio das redes sociais, que preparou música para Juliette Freire. Para lançar, ele está apenas aguardando que a participante vença o jogo e o R$ 1,5 milhão.

O sertanejo Gustavo Mioto indicou que preparou música para Juliette Freire Crédito: Reprodução | Twitter

ES NA ONDA

Delegado plantonista em Cachoeiro de Itapemirim, Thiago Mello contou que — diferente do que possa parecer na letra da canção — tanto ele quanto o outro compositor são casados, a música lúdica foi uma forma de exaltar Juliette.

PÁSSARO DE NORONHA GANHOU NOME DA SISTER

De forma inusitada, Juliette deu até nome a um pássaro encontrado em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Pesquisadores do projeto Aves de Noronha resolveram batizar a ave com o nome de Juliette. A informação foi divulgada por eles e fez sucesso nas redes sociais. "Sim, nós batizamos uma passarinha de @juliette.freire. Analise a imagem e veja se há alguma dúvida sobre a nossa decisão. Mas cuida, porque a Juliette corre risco de desaparecer!!", dizia trecho do texto da publicação.

A proposta do "batismo" é chamar atenção para a preservação do Sebito de Noronha, a espécie do pássaro que recebeu o nome da participante, que corre risco de desaparecer, e angariar fundos para a realização dos trabalhos.

JOGO PARA CELULAR

Dessa vez, a advogada foi longe demais: ela ganhou até game para celular. Intitulado “Vai Juliette”, o jogo está disponível para download na Play Store e segue o gênero “endless runner” — em que o jogador segue em uma linha infinita até que seja parado por um obstáculo, e conta com referências ao BBB, em especial com frases consagradas da atual líder da casa.

Juliette ganha jogo para Android em homenagem à participação no reality Crédito: Reprodução | Play Store

TRAJETÓRIA EM CLIPE

Na última segunda-feira (26), o perfil oficial da sister publicou um videoclipe com a música 'Trajetória', cantada por Ariel Letícia, com participação do artista Wanderson Cavalcante, que pintou murais com o retrato da sister na cidade de Crato, no Ceará. A canção logo ganhou um clipe e conta a passagem de Juliette pelo programa da Globo.

HOMENAGEM DE SELTON MELLO

Juliette recebeu também, em homenagem, um vídeo da música "Deus Me Proteja", de Chico César, em narração feita pelo ator Selton Mello, que já declarou torcida para a mesma. "Essa música já marcou presença aqui algumas vezes e esteve, durante todo esse tempo, guiando nossa bixinha em momentos difíceis lá dentro. Agora, a música-oração do querido @oficialchicocesar é declamada por uma das maiores vozes e nomes do país. @seltonmello, obrigada por atender prontamente o #TeamJuliette nessa missão!", publicou o perfil oficial.