Fãs e famosos comemoram primeira e última liderança de Juliette no BBB 21

Juliette, a última líder do BBB 21 (Globo), ficou emocionada na madrugada desta quarta-feira (28) ao ver fotos da família no quarto especial da casa. A advogada e maquiadora foi coroada pela amiga Camilla e agradeceu: "Obrigada, meu Deus".
A liderança de Juliette, conquistada em uma prova de sorte, foi comemorada por fãs e famosos nas redes sociais. Alguns mostraram vídeos de moradores gritando nos prédios de grandes cidades após a conquista.
"Parecia gol do Flamengo", comparou MC Maneirinho.
No Instagram, a foto em que Juliette aparece como líder recebeu 3,4 milhões curtidas e foi comentada por 523 mil pessoas nas primeiras horas após a conquista.
Entre os famosos que deixaram comentários para a sister estão o ator Selton Mello, a cantora Duda Beat, a atriz Larissa Manoela e a influencer Mari Gonzalez.
"Que dia lindo, Brasil", disse Duda Beat. "É pauuu", brincou Larissa Manoela.
Nas redes sociais, até o ex-ministro Ciro Gomes entrou na onda e mencionou a vitória de Juliette. "É 12 Brasil", escreveu, relacionando o número que deu a liderança à advogada na prova de sorte com o número de seu partido, o PDT.
A prova da liderança consistia em escolher números de 1 a 25. De acordo com o número que os participantes escolhiam, uma mensagem era enviada para um dos smartphones que estavam à disposição.
Os números 1, 9, 18 e 22 eliminavam a pessoa da competição. Pocah foi a primeira eliminada ainda na primeira rodada, ao escolher o número 9. Depois, foi a vez de Gil escolher o número 1 na terceira rodada.
Os demais participantes foram até quase o final da numeração. Faltavam apenas três números quando Juliette escolheu o último número que não eliminava, deixando Camilla e Fiuk sem chances de ganhar.
Assim, a paraibana garantiu o direito a indicar uma pessoa ao paredão, além de R$ 10 mil e aparelhos de smartphone da empresa que patrocinou a prova. Ela também escolheu Camilla e Gil para o VIP, deixando Pocah e Fiuk na xepa.