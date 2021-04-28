AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coroada

Fãs e famosos comemoram primeira e última liderança de Juliette no BBB 21

A advogada e maquiadora foi coroada pela amiga Camilla e agradeceu: "Obrigada, meu Deus"; a liderança de Juliette, conquistada em uma prova de sorte, foi comemorada por fãs e famosos nas redes sociais

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2021 às 11:04
Juliette Freire
Juliette Freire Crédito: Reprodução/ @juliette.freire
Juliette, a última líder do BBB 21 (Globo), ficou emocionada na madrugada desta quarta-feira (28) ao ver fotos da família no quarto especial da casa. A advogada e maquiadora foi coroada pela amiga Camilla e agradeceu: "Obrigada, meu Deus".
A liderança de Juliette, conquistada em uma prova de sorte, foi comemorada por fãs e famosos nas redes sociais. Alguns mostraram vídeos de moradores gritando nos prédios de grandes cidades após a conquista.
"Parecia gol do Flamengo", comparou MC Maneirinho.
No Instagram, a foto em que Juliette aparece como líder recebeu 3,4 milhões curtidas e foi comentada por 523 mil pessoas nas primeiras horas após a conquista.
Entre os famosos que deixaram comentários para a sister estão o ator Selton Mello, a cantora Duda Beat, a atriz Larissa Manoela e a influencer Mari Gonzalez.
"Que dia lindo, Brasil", disse Duda Beat. "É pauuu", brincou Larissa Manoela.
Nas redes sociais, até o ex-ministro Ciro Gomes entrou na onda e mencionou a vitória de Juliette. "É 12 Brasil", escreveu, relacionando o número que deu a liderança à advogada na prova de sorte com o número de seu partido, o PDT.
A prova da liderança consistia em escolher números de 1 a 25. De acordo com o número que os participantes escolhiam, uma mensagem era enviada para um dos smartphones que estavam à disposição.
Os números 1, 9, 18 e 22 eliminavam a pessoa da competição. Pocah foi a primeira eliminada ainda na primeira rodada, ao escolher o número 9. Depois, foi a vez de Gil escolher o número 1 na terceira rodada.
Os demais participantes foram até quase o final da numeração. Faltavam apenas três números quando Juliette escolheu o último número que não eliminava, deixando Camilla e Fiuk sem chances de ganhar.
Assim, a paraibana garantiu o direito a indicar uma pessoa ao paredão, além de R$ 10 mil e aparelhos de smartphone da empresa que patrocinou a prova. Ela também escolheu Camilla e Gil para o VIP, deixando Pocah e Fiuk na xepa.

Veja Também

Após sair do BBB 21, Arthur Picoli espera mensagem de Carla Diaz

BBB 21: 'Fui um babaca', diz Arthur sobre querer conhecer amigas da Viih

BBB 21: Ana Maria Braga diz que não esperava saída de Arthur Picoli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo BBB Reality show BBB 21 Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) consagrou, na Suíça, quatro bispos sem autorização do papa
Grupo excomungado pelo papa tem duas capelas "amigas" no ES
ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
Mais uma mudança na diretoria da ES Gás
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados