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Reality show

Delegados do ES fazem música em homenagem a Juliette, do BBB 21

A composição publicada nas redes sociais é dos delegados Thiago Mello e Victor Barçante. Eles estão na torcida pela advogada que estuda para também ser delegada

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 abr 2021 às 19:10
Delegado em Cachoeiro de Itapemirim, Thiago Mello Crédito: Patricia Moura
Depois de descobrir que a participante do BBB 21 Juliette Freire estudava para passar em um concurso público e ser delegada, os delegados Thiago Mello e Victor Barçante, que atuam no Espírito Santo, decidiram fazer uma música para homenagear a paraibana. A torcida é para que a advogada seja a grande vencedora do reality show da Globo.
Delegado plantonista em Cachoeiro de Itapemirim, Thiago Mello conta que  — diferente do que possa parecer na letra da canção — tanto ele quanto o outro compositor são casados, a música lúdica foi uma forma de exaltar Juliette.
“Vi em uma matéria que ela estava estudando para concursos de delegada. Pensei em escrever a música na semana passada e quinta-feira gravei no estúdio. Lancei nas redes sociais o vídeo e a repercussão tem sido muito positiva. Ela tem uma personalidade de bom senso e que representa a mulher nordestina, guerreira, que conquistou não só a mim, mas todo o Brasil”, revela Thiago Mello, que além de delegado é cantor em uma banda e puxa um bloco de carnaval há 10 anos.
A composição é também assinada pelo delegado Victor Barçante, que atua no plantão especializado da mulher, em Vitória. Os dois se conheceram quando fizeram o concurso para ingressar na Polícia Civil.
Victor Dohebe, pseudônimo que usa em suas composições, diz que sobra pouco tempo para assistir ao reality pela TV, mas pretende dedicar um tempo caso sua favorita vá para a final. “Estou torcendo por ela, mas confesso que nunca nem votei nos paredões. Se ela chegar na final, vou colocar a família inteira para votar”, brinca o delegado.

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