Delegados do ES fazem música em homenagem a Juliette, do BBB 21

“Vi em uma matéria que ela estava estudando para concursos de delegada. Pensei em escrever a música na semana passada e quinta-feira gravei no estúdio. Lancei nas redes sociais o vídeo e a repercussão tem sido muito positiva. Ela tem uma personalidade de bom senso e que representa a mulher nordestina, guerreira, que conquistou não só a mim, mas todo o Brasil”, revela Thiago Mello, que além de delegado é cantor em uma banda e puxa um bloco de carnaval há 10 anos.