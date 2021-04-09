João é o Anjo da semana e Arthur e Pocah ficam o Monstro

João é o novo Anjo do "BBB 21" e terá a oportunidade de imunizar alguém no próximo domingo (11). Arthur e Pocah foram escolhidos para o Monstro e ficarão vestidos de samambaia.
Na prova, os competidores tinham de girar em uma plataforma e em seguida encontrar a lasanha correta que apareceria em um telão. Eles se enfrentavam em duplas. Quem encontrasse primeiro iria para a próxima etapa.
Thaís e Juliette foi a primeira dupla a se enfrentar. As duas se posicionam na plataforma. Thaís apertou o botão primeiro e foi classificada. Juliette foi eliminada. Depois, a youtuber Viih Tube apertou o botão primeiro do que Fiuk, e o cantor foi o eliminado da prova.
A terceira dupla foi João Luiz e Gilberto. João foi mais rápido e apertou primeiro e se garantiu na outra etapa do jogo. Na disputa entre Pocah e Arthur, a última da primeira fase, o crossfiteiro foi mais ágil e eliminou a concorrente.
NOVA ETAPA
Na segunda etapa da prova do Anjo, Viih Tube enfrentou a amiga Thaís e levou a melhor. Thaís chegou a cair no momento de tentar encontrar o alimento.
Arthur foi outro que perdeu para João após pegar a lasanha errada. A final ficou entre João e Viih Tube. E no duelo final, o brother foi mais rápido. Ao que tudo indica, Camila deverá ser a beneficiada com a imunidade.